El Instituto Al-Andalus con el corto ‘Mi vida es el cine’ abre FICAL

viernes 18 de noviembre de 2022 , 16:00h

El XXI Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL 2022, ha encendido el proyector con su primera actividad en el Instituto Al-Ándalus, de las más de cien que hay programadas para este evento cinematográfico anual en la provincia organizado por la Diputación de Almería. Esta mañana, el centro educativo ha contado con la presencia del popular actor Fernando Cayo, quien ha tenido la oportunidad de hablar con los alumnos tras la proyección del cortometraje ‘Mi vida es el cine’.

Este acto, que está respaldado por CaixaBank, a través del presupuesto descentralizado de la Fundación “La Caixa”, tiene la finalidad de llevar el cine a los centros educativos para abrir nuevos horizontes y que la población joven conozca el mundo del cine. Por ello, ha estado presente María del Carmen Sánchez Salas, de Fundación La Caixa y Sandra Lardón, directora de Al-Ándalus junto al actor Fernando Cayo.

Antes de la emisión del cortometraje ‘Mi vida es el cine’, la directora del centro educativo ha agradecido “la presencia de Fernando Cayo, por venir y compartir este momento, así como a La Caixa, que también se hace posible que en este instituto se dé el primer acto de inauguración del Festival Internacional de Cine de Almería, es una proyección inmensa”. Por ello, ha indicado que “en nuestro centro tenemos el aula de cine, donde rodamos con el corazón, con nuestros guiones, la producción, cámara y sonido, además de todo lo que conlleva, no solamente es lo que se proyecta, sino que es un trabajo muy amplio, doy la bienvenida y las gracias a Fernando y Mari Carmen”.

Por su parte, María del Carmen Sánchez Salas, de Fundación La Caixa, ha agradecido “el buen acogimiento y que disfrutéis de lo que refleja este acto para todos”.

El actor invitado, Fernando Cayo, ha afirmado sentirse “muy feliz de estar en el Festival Internacional de Cine de Almería, un festival muy importante, como persona que me dedico al cine, al teatro y a lo audiovisual me importa el contacto directo con la gente. Recientemente, estuve en el Festival de Sevilla, presentando una película nueva y el estreno mundial fue en la cárcel”. De este modo, “llevamos el cine a sitios inusuales, como puede ser la cárcel o un instituto… estar en contacto con la gente es lo que más me importa, porque ahora solo tenemos plataformas como Netflix, Amazon y volver a sentir una experiencia cómo esta, de ver el cortometraje en directo, que no es lo mismo a verlo desde el teléfono”.

Asimismo, el actor conocido por sus apariciones en las famosas series de ‘La Casa de Papel’, ‘Amar es para siempre’ o ‘Señoras del Hampa’ ha trasladado que “esta actividad, dentro de FICAL, permite a los alumnos visualizar ‘Mi vida es el cine’ un corto que codirigí hace unos años con Bodgan Toma y que ganó un montón de premios a nivel internacional, es una reflexión sobre cómo se rueda, qué significa hacer cine, tratado de una manera jocosa y con un punto crítico”.

Tras la visualización del cortometraje, Cayo ha participado en un coloquio con los alumnos del IES Al-Ándalus donde han podido trasladarle sus pensamientos sobre el cortometraje proyectado, lo más llamativo de su profesión e intereses hacia su trayectoria como actor.