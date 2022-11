Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El lunes habrá obras de mejora del acerado de la Avda Cabo de Gata viernes 18 de noviembre de 2022 , 16:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se aconseja, en la medida de lo posible, el uso de itinerarios alternativos durante los trabajos, que vendrán a mejorar las condiciones actuales de accesibilidad y acerado desde la Plaza Manolo Escobar hasta El Palmeral El Ayuntamiento de Almería inicia el lunes las obras proyectadas sobre la Avenida Cabo de Gata con las que vendrá a modificar y mejorar la sección transversal de esta vía. Las obras, adjudicadas a la empresa ‘Grupocopsa’, supondrán la inversión de 1,7 millones de euros. La ejecución de este proyecto vendrá a mejorar las actuales condiciones de accesibilidad y acerado en el tramo comprendido entre el Palmeral de El Zapillo y la confluencia de esta vía urbana con las calles Quesada, Avenida Juan XXIII y Bilbao. El plazo previsto de obras es de doce meses, con el compromiso de adelantar su conclusión en la medida que el desarrollo de los trabajos así lo permita. De acuerdo al cronograma establecido tras las reuniones mantenidas por técnicos municipales, empresa adjudicataria y dirección de obra, los trabajos se iniciarán sobre la zona central del ámbito de actuación y hacia la parte sur, próxima al Paseo Marítimo. No se contempla inicialmente el corte total de la calle, si bien la dimensión de los trabajos que se van a ejecutar y tratándose de una vía principal con alta frecuencia de tráfico rodado, resultan evidentes las afecciones que esta obra tendrá sobre el mismo. Para facilitar el desarrollo y ejecución de la obra, desde el consistorio se aconseja, en la medida de lo posible, el uso de itinerarios alternativos en los desplazamientos hacia poniente y levante. Desde el Ayuntamiento de Almería se pide disculpas a conductores, peatones, vecinos y comerciantes de la zona por las molestias que pueda ocasionar esta actuación, necesaria de acuerdo a los objetivos que plantea el proyecto: la mejora de la actual sección, a nivel de acerado y viales, que repercuta en la regeneración física y urbana ideada para esta zona. La superficie de actuación se calcula en 11.775 m². Es ésta una de las actuaciones incluidas dentro de la Estrategia DUSI, en la línea dirigida a la mejora del barrio de El Zapillo, y en el Plan Integral del Frente Litoral ‘A Mar Abierto’. La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ALMERÍA CIUDAD ABIERTA está cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

