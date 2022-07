Diputación El Juli, Morante y compañía en la Feria Taurina lunes 04 de julio de 2022 , 23:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Feria Taurina de Almería constará de cuatro espectáculos, del 19 al 22 de agosto. La primera tarde, novillada con Martínez, Alarcón y el triunfador de la novillada de la feria de Santander. El día 20, gran expectación con la presencia de Morante de la Puebla, Julián López ‘El Juli’ y Tomas Rufo. El día 21, mano a mano entre Emilio de Justo y Roca Rey. Y concluirá el 22 de agosto con novillada con clase práctica y presencia de Javier Camps, Antonio Fernández, Ernesto Lorenzo, Ángel Delgado, Dennis Martín y Héctor Morales. En su intervención, el concejal de Cultura, Diego Cruz, que estaba acompañado de los concejales Ana Martínez Labella y Carlos Sánchez, ha afirmado que “en el Ayuntamiento de Almería estamos orgullosos de contribuir al sostenimiento de una seña de identidad cultural popular arraigada en nuestra ciudad, como es la Feria Taurina. Porque todos coincidiremos en que la Feria de Almería no se entendería sin sus tardes de toros en nuestra plaza centenaria, ni sin la alegría y el color de la singular manera de celebrar la Fiesta en nuestra Plaza”. Y ha concluido recordando el trabajo de la Escuela Taurina Municipal, que “es un proyecto vivo y cargado de futuro, que combina la ilusión de un grupo de jóvenes aprendices con la experiencia de su equipo técnico, a cuyo frente está el maestro Ruiz Manuel”. Por su parte, el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha destacado las "ganas que toda la provincia y los aficionados tenemos de volver a disfrutar de nuestra feria taurina. Una buena prueba de ello es ver hoy este teatro lleno para presenciar esta presentación. Deseo mucha suerte a la nueva empresa en esta etapa, que hagan un trabajo tan espectacular como esta presentación porque hay mucha ilusión y esperanza". La estrella de esta tarde taurina ha sido el maestro Emilio de Justo, que recogerá en agosto de manos del alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, el Capote de Paseo como triunfador de la Feria Taurina 2021. En su intervención, ha hablado de su recuperación, que “marcha muy bien” y ha destacado “la calidad del cartel, lo feliz que le hace volver a Almería” y ha felicitado a Lances de Futuro por su apuesta. En un Teatro Apolo convertido en coso taurino y el patio de butacas lleno hasta la bandera se ha presentado la Feria Taurina de Almería 2022, enmarcada en las Fiestas Patronales en honor de la Virgen del Mar. Autoridades y aficionados han acudido expectantes para conocer el cartel con el que la empresa ‘Lances de Futuro’ inicia su andadura en la Plaza de Toros de la Avenida Vilches. Y tras unos prolegómenos musicales, ha llegado el gran momento, conocer el cartel, para lo cual han subido al escenario el concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, y el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, junto al empresario José María Garzón, y tras descubrirlo, aplausos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

