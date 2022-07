Sucesos Guardia Civil detecta un incremento de ciberfraudes en Almería lunes 04 de julio de 2022 , 10:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil de Almería alerta de un aumento de estafas en el que los ciberdelincuentes suplantan La Guardia Civil ha detectado diversas estafas en la provincia de Almería en la que los ciberdelincuentes contactan con las víctimas haciéndose pasar por empleados de su entidad bancaria. En esa llamada telefónica les hacen creer que su cuenta ha sido “hackeada”, con el objetivo de hacerse con sus datos personales y sus contraseñas de acceso a la banca digital. Desde el la comandancia de la Guardia Civil de Almería alertan de estos métodos, conocidos como “smishing” y “spoofing” y piden a los ciudadanos que extremen precauciones para evitar ser víctimas de estas modalidades delictivas. El “modus operandi” empleado consiste en que el usuario recibe una llamada de teléfono o mensaje de texto –SMS- en su teléfono, en el que el “ciberestafador” suplanta la identidad de su entidad bancaria (suplantando también el número de teléfono de forma que la víctima cree que realmente le llama su entidad bancaria) y le avisa de cualquier problema con su cuenta bancaria, como que su cuenta ha sido bloqueada por motivos de seguridad, o bien que un dispositivo no autorizado está accediendo a su banca online. El interlocutor indica a la víctima que si no reconoce el acceso, lo verifique de forma inmediata en un enlace que acompaña al texto. Una vez cliquea en el enlace, le redirecciona a una página que simula la de su banca online, en la que le solicita que introduzca sus claves, contraseñas o códigos de verificación. De esta manera, los ciberdelincuentes se hacen con el control de la cuenta bancaria y pueden realizar desde las mismas diferentes operaciones tales como: vaciar las cuentas, realizar operaciones fraudulentas, solicitar créditos, etc. La Guardia Civil recomienda que ante la recepción de un SMS o llamada telefónica con estas características, se omita o elimine, y nunca se siga el enlace. Se aconseja desconfiar de mensajes que solicitan información personal o bancaria y contactar con la entidad utilizando canales oficiales para confirmar la veracidad del mensaje. Es importante informar a la entidad la suplantación. Es importante recordar que las entidades bancarias nunca solicitan datos personales de sus clientes por SMS, teléfono o correo electrónico Si finalmente detectamos que hemos sido víctimas de una estafa, se aconseja formalizar la denuncia en dependencias policiales lo antes posible así como comunicar a la entidad bancaria lo ocurrido. En la comandancia de la Guardia Civil de Almería se implantaron en octubre de 2021 los equipos arroba, equipos funcionales encargados de reforzar la respuesta en materia de ciberdelincuencia, en particular ante estafas en la red. Asimismo, constituyen el primer nivel de respuesta específica a la cibercriminalidad, apoyando a las unidades territoriales que se encuentran orientadas a la ciudadanía, realizando un primer tratamiento de este tipo de delitos, apoyando a la Policía Judicial específica mediante el análisis de los ciberdelitos, y potenciando la interlocución de calidad con las víctimas. Sus principales funciones son: • Reforzar la respuesta del Cuerpo en materia de ciberdelincuencia, en particular, ante las estafas en la red, que constituyen uno de los principales problemas en este ámbito. • Recibir aquellas denuncias por ciberdelito que, por su grado de complejidad, precisen una intervención específica, además de elaborar los informes que se establezcan y supervisar la calidad de la grabación de las denuncias recibidas. • Asegurar la atención a las víctimas y perjudicados del ciberdelito. • Ofrecer un asesoramiento y proporcionar una atención específica a ciudadanos y empresas sobre todo lo relacionado con la ciberdelincuencia, específicamente con las estafas en la red. • Asesorar y orientar a los miembros del Cuerpo de las unidades territoriales que reciban denuncias por ciberdelito, sobre todo estafas en la red. • Generar un despliegue de unidades, los Equipos @ que favorezca el conocimiento temprano de los ciberdelitos que se cometen en el territorio, que multiplique las capacidades de investigación y de atención a las víctimas. • Realizar investigaciones básicas relativas a la cibercriminalidad con arreglo a lo recogido al Plan de Actuación de Policía Judicial de cada Comandancia, elevando a los equipos especializados las investigaciones más complejas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

