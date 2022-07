Capital Ampliar Los primeros fans de Rosalía toman posiciones martes 05 de julio de 2022 , 06:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La artista ha compartido hoy en sus redes sociales, donde cuenta con más de 30 millones de seguidores, una imagen aérea de su llegada a Almería, con la visión de los invernaderos desde el cielo. La gira mundial de Rosalía, que pasará por quince países a lo largo de este 2022, arranca en Almería, donde su equipo ‘ha desembarcado’ hace unos días para el montaje de un escenario que contará con pantallas y una escenografía digna de una gira internacional. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que “está todo listo en Almería para que la que probablemente es la artista española más internacional y la que más trascendencia tiene fuera de nuestras fronteras inicie su gira mundial en la ciudad de Almería. Ya empezamos a conocer los primeros datos que hablan de un repunte de la ocupación hotelera en un 25% para ese día, incluso hay personas ya haciendo cola para estar cerca de la artista”. Como ocurrió con el anuncio de la gira el pasado mes de abril, el primer edil sigue haciendo un balance muy positivo. “Estamos muy contentos. Las apuestas ambiciosas en materia de Cultura siempre son apuestas ganadoras y nuestra intención es colocar a Almería como un referente cultural dentro de las ciudades de nuestro entorno y de nuestro país. Solo queda esperar que llegue el miércoles, que la gente se lo pase muy bien, que Almería suene en todas partes y sigamos potenciando nuestra imagen fuera de nuestra fronteras y cuando pase Rosalía sigamos disfrutando de otros, que este mismo fin de semana tenemos a El fenómeno de Rosalía llega a Almería. Si este fin de semana se ha conocido que las reservas hoteleras han desarrollado un repunte del 25% a causa del concierto que la artista de fama mundial ofrecerá en Almería este miércoles, 6 de julio, estrenando su nueva gira ‘Motomami Tour’, desde este lunes ya se puede ver a seguidores acampados en la puerta del Recinto Ferial de cara a poder situarse en la mejor posición posible para el concierto. En el ‘primer lugar’ de la fila se ha situado un grupo de diez seguidores almerienses que están realizando turnos de alternancia por parejas. Por motivos de seguridad, el Recinto del Ferial permanecerá cerrado al público los días 5 y 6 de julio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

