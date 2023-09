Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) El karma de Podemos Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por jueves 14 de septiembre de 2023 , 12:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Podemos es un partido que venía a cambiarlo todo, de arriba a abajo, algo así como lo que pretendía hacer Alfonso Guerra cuando dijo que "a España no la va a conocer ni la madre que la parió". Es decir, que todos vienen a lo mismo, a cambiarlo de raíz, y luego pasa lo que pasa, que más que cambiar ellos el mundo, va el mundo y les cambia. Es por eso que aquellos valores de pluralidad, de participación, de democracia solo se aplican cuando les conviene, y que no tienen reparos en pisotearlos cuando se trata de sus adversarios internos. Así lo ha confirmado el Tribunal Constitucional, que ha dictaminado que Podemos vulneró los derechos de la parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez y sus compañeros de Adelante Andalucía, al expulsarlos del grupo parlamentario y relegarlos al grupo de no adscritos, con la consiguiente pérdida de recursos, visibilidad y capacidad de influencia. La maniobra fue orquestada por el “brazo ejecutor” de Podemos en Andalucía, Inmaculada Nieto, parlamentaria de Izquierda Unida-Podemos, que aprovechó la baja por maternidad de Rodríguez para ejecutar el golpe. Nieto actuó siguiendo las órdenes de la dirección estatal de Podemos, que no toleraba la disidencia de Rodríguez y su proyecto político autónomo, Anticapitalistas, bajo el paraguas de Adelante Andalucía. No toleraban que esta parlamentaria reclamara que la "sección andaluza" de Podemos tuviese el mismo nivel dentro de la organización que las de otros territorios, y acabó marcando su deriva hacia el andalucismo. El Tribunal Constitucional ha considerado que la expulsión fue “arbitraria” y “contraria al derecho fundamental a la participación política” de los afectados. Además, ha señalado que Podemos actuó con “mala fe” y “deslealtad institucional”, al no respetar los acuerdos previos con Adelante Andalucía y al no comunicar debidamente su decisión a los interesados. Vamos, lo que conoce como puñalada por la espalda. La sentencia supone un varapalo para Podemos, que tendrá que indemnizar a Rodríguez y sus compañeros con 600.000 euros, además de asumir el coste político y moral de haber actuado contra sus propios principios. Pero lo más irónico es que Podemos está sufriendo ahora en sus propias carnes lo que le hizo a Rodríguez. Y es que Podemos se ha quedado sin portavoces en el Congreso y el Senado, después de que Sumar, la plataforma liderada por Yolanda Díaz, les haya arrebatado esos puestos. Esto implica que los diputados y senadores de Podemos perderán los sobresueldos que cobraban por ser portavoces, así como la imagen pública que les daba intervenir en las sesiones parlamentarias. Sumar ha justificado su decisión argumentando que Podemos no representa a la mayoría de los votantes del espacio político que comparten. Además, ha acusado a Podemos de tener una actitud “sectaria” y “autoritaria”, al no aceptar el liderazgo de Díaz y al intentar boicotear su candidatura a las primarias para las elecciones generales. Se quejan en Podemos de que Díaz ha elegido a personas sin experiencia, y claro, la pregunta es que experiencia tenían ellos antes de ser ministros y ministras o diputados. Pues eso, que ellos criticaban a los políticos profesionales que llevaban legislatura tras legislatura en el cargo, cuando seguramente ahora deberían interpretarlo como que acumulaban experiencia. Podemos se ha quejado amargamente de este trato, y ha denunciado una “purga” y una “injusticia” por parte de Sumar. Sin embargo, parece que se les ha olvidado cómo trataron ellos a Teresa Rodríguez y a Adelante Andalucía. ¿No será que el karma les está pasando factura? Para seguir el día a día de esta guerra encarnizada entre Podemos y Sumar, lo mejor es seguir al concejal del Ayuntamiento de Almería Alejandro Lorenzo, de Podemos en X. Lorenzo es un experto en redes sociales, y no tiene pelos en la lengua a la hora de criticar a Sumar y defender a Podemos. Sus tuits son una fuente inagotable de ironía, no siempre fina, y es un termómetro ideal para esta enfermedad. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1083 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes