El más difícil todavía de Juan Carlos Bermejo

miércoles 28 de junio de 2023 , 05:00h

No me resisto a contarles la siguiente historia, que demuestra los principios de un político, y también los principios de algunos partidos, porque entre tanta crispación, es bueno que alguien nos ofrezca momentos propios del Club de la Comedia.

Juan Carlos Bermejo es un hombre de retos, desconocido, sí, pero de retos. No le basta con ser economista, empresario y tertuliano. Tampoco con haberse presentado a las primarias de Ciudadanos en varias ocasiones, sin éxito. Ni siquiera con haberse enfrentado al mismísimo Albert Rivera, cuando aún era el líder indiscutible del partido naranja. No, Juan Carlos Bermejo quiere más. Quiere el más difícil todavía.

Por eso, cuando Ciudadanos decidió no presentarse a las elecciones del 23 de julio, él no se quedó de brazos cruzados. Ni se sumó al sector crítico que lideran Edmundo Bal y Francisco Igea, que han sido expedientados y vetados del Consejo General del partido por cuestionar la retirada electoral. No, Juan Carlos Bermejo hizo lo que nadie esperaba: se pasó al otro lado.

Así es, el exmilitante de Ciudadanos se convirtió en el cabeza de lista de Caminando Juntos por Madrid, la formación impulsada por la exdiputada de Vox Macarena Olona. Una alianza sorprendente, por decirlo suavemente, entre dos perfiles políticos que parecen tan opuestos como el agua y el aceite.

Pero Bermejo no se arredra ante las críticas. Él cree que su decisión es coherente con sus principios -otra cosa es saber cuales son sus principios- y que Ciudadanos le ha expulsado de forma "unilateral" -¡por eso es expulsión, porque es unilateral! esto no lo ha pillado Bermejo- y sin derecho a alegaciones. Por eso, ha recurrido la expulsión y piensa acudir este viernes a la reunión del Consejo General del partido, al que aún pertenece formalmente.

¿Qué pasará cuando se encuentre con sus antiguos compañeros? ¿Le recibirán con abrazos o con abucheos? ¿Le dejarán entrar o le pondrán una alfombra roja? ¿Le pedirán explicaciones o le darán las gracias? Todo es posible en este culebrón político que tiene como protagonista a Juan Carlos Bermejo, el hombre que siempre quiere más. El más difícil todavía que tanto le gusta a Olona, por cierto, dispuesta un día a reivindicar la monarquía y a otro pedir un referendum por la república, un día anticomunista y al otro abierta de brazos a los podemitas desencantados. ¡Qué tendrá el Camino de Santiago!.