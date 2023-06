Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El populismo transversal de la divina Macarena Olona

lunes 05 de junio de 2023 , 05:00h

Macarena Olona ha vuelto a la política con un nuevo partido, Caminando Juntos, con el que pretende seducir a los desencantados de la vieja política y ofrecer una alternativa de "marcado carácter social". La exdirigente de Vox, que fracasó estrepitosamente en las elecciones autonómicas de Andalucía, ahora dice que lo suyo es un "movimiento transversal", que es lo que todos dicen, porque todos los políticos de las nuevas hornadas, los de la "nueva política", siempre recurren a los mismos argumentos: que ellos no son políticos profesionales, y luego que lo suyo no es ni de derechas ni de izquierdas, sino transversal.

Así, Podemos decía ser de los de abajo y estar contra los de arriba; Vox dice no ser de extrema derecha sino de extrema necesidad; Ciudadanos tampoco era de los azules ni de los rojos. Y ahora Olona se suma al carro con su Caminando Juntos, que camina con el pie izquierdo y con el derecho, según su propia definición en Twitter. ¿Qué significa eso? ¿Que va dando tumbos sin rumbo fijo? ¿Que le da igual pisar a unos que a otros?

Olona está encantada de haberse conocido, de ser una influencer en redes sociales, de haber sido portavoz adjunta y secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso durante tres años. Su batacazo en las elecciones andaluzas no ha acabado de superarlo, y está convencida de que ella está por encima de todo aquello, que ella no tuvo la culpa del fracaso electoral de Vox. Ha sido incapaz de entender que ella y su propia personalidad y comportamiento fueron parte del error de Vox. Tiene una actitud mesiánica, se cree la salvadora de España, la única capaz de hacer frente al Gobierno "socialcomunista" y al separatismo, a no ser que advierta que posicionarse ahí aporte más votos que colocarse al otro lado.

Mintió cuando dijo que se quedaría en Andalucía haciendo oposición. Mintió sobre su empadronamiento en Granada. Mintió cuando dijo que se retiraba de la política, que volvía a su puesto de trabajo. Y ahora miente cuando dice que apoyará la investidura de cualquier gobierno que mire a las personas y no al partido. ¿Qué personas? ¿Las que piensan como ella o las que no? ¿Qué partido? ¿El suyo o el de los demás? ¿Qué programa? ¿El suyo o el que le convenga en cada momento?

Esta es una nueva versión de populismo, y no hay más. Un populismo oportunista, ambiguo y contradictorio. Un populismo que se aprovecha del descontento, que se disfraza de transversal para ocultar su verdadera naturaleza.

Lo que no ha explicado la divina Macarena es ni cuál es el camino, ni a dónde camina, y eso fundamental cuando se presenta un proyecto político, porque esto es política.