Capital Obras de mejora de las calles Arcipreste de Hita y Blas Infante viernes 30 de julio de 2021 , 18:24h

El presupuesto base de licitación es de 1,4 millones de euros y el plazo de ejecución de los trabajos es de ocho meses



La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado el expediente de contratación de las obras de adecuación y mejora de las calles Arcipreste de Hita y Blas Infante, en Nueva Andalucía, con un presupuesto base de licitación de 1.477.575, 72 euros, iva incluido.



Las obras contemplan la mejora del acerado, de la calzada y del mobiliario urbano con el objetivo de facilitar la movilidad de los ciudadanos y favorecer el interés residencial y comercial de la zona. Estos trabajos vienen a completar las actuaciones ejecutadas en la calle Santiago y la fecha de inicio está prevista para finales de año, con una duración estimada en ocho meses.



Según explica la concejala de Urbanismo, Ana Martínez Labella, la finalidad es reordenar aparcamientos y tráfico, mejorar la seguridad vial, renovar pavimentos e infraestructuras existentes con el fin de dotar de un mejor aspecto la urbanización, unificando las secciones tipo de las calles, dotándolas de unos aparcamientos y calzadas uniformes y con unas dimensiones adecuadas, así como un acerado que cumpla con las normativa vigente de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.



Estos trabajos comprenden la modificación del diseño viario actual y la renovación de las infraestructuras existentes tales como pavimentaciones, abastecimiento, saneamiento, pluviales, alumbrado público, jardinería, riego y señalización viaria, así como la instalación de nuevos servicios.



La edil popular ha recordado que "el proyecto ha sido acordado y consensuado con vecinos y comerciantes a través de las muchas reuniones que con ellos hemos mantenido", una actuación además "comprometida", en respuesta a necesidades reales de inversión en la zona, caso de la renovación de redes de infraestructura o mejora en las condiciones de urbanización que contribuya al desarrollo de la actividad comercial.

