Almería Ampliar El ministro Ábalos solo quiere fotos en Almería miércoles 17 de marzo de 2021 , 15:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Pasará la jornada en la provincia, hará declaraciones, pero no responderá preguntas Las obras del AVE, o más exactamente la llegada del tren de altas prestaciones, a la provincia de Almería, recibirán este jueves la visita del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Según la agenda adelantada, Ábalos viene a Almería a hacerse fotos, pero no a responder preguntas de los periodistas, a pesar de que son numerosas las dudas que hay sobre el desarrollo de las obras, pero también sobre otros proyectos relacionados con su departamento. Así, tras su llegada a la capital, se trasladará a El Puche, donde podrá ver las obras de soterramiento, lugar donde le esperarán los periodistas, pero solo gráficos, que habrán llegado en un microbús desde la Estación Intermodal. En esta primera parte no habrá ninguna intervención del ministro, que sí tendrá una cuando acuda a las 11:00 horas a la Estación Intermodal, aunque se aclara que esa “intervención” no serán “declaraciones”. En todo caso, según el adelanto de agenda, no habrá rueda de prensa en ningún momento. A las 12 se visitarán las obras de rehabilitación del Cable Inglés, si bien, de nuevo “no habrá declaraciones y será igualmente solo para gráficos”. Entre las cuestiones que los periodistas no podrán preguntar por la credibilidad de la inversión anunciada para el AVE en 2021, cuando en 2019 el Gobierno tenía previsto invertir 145 millones y solo invirtió 25, y en 2020 de 273 millones previstos solo ejecutaron 45. Los periodistas también podrían preguntar sobre si finalmente será cedida –y en qué condiciones- la antigua estación de ferrocarril al Ayuntamiento, una vez que haya sido rehabilitada. También podrían pedir explicaciones sobre la ampliación del Paseo Marítimo, o sobre cuando volverá a estar en la capital la estación de tren que aún sigue en Huércal de Almería, o por las obras de la carretera del Cañarete. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.