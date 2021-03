Susana Díaz critica que PP y Cs pacten “no robarse cargos”

miércoles 17 de marzo de 2021 , 15:47h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La secretaria general del PSOE de Andalucía lamenta que si el gobierno andaluz “está en esos líos internos” no puede estar solucionando los problemas de la gente





La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía que ponga sobre la mesa “más refuerzos” para ayudar a los profesionales sanitarios porque “están agotados” y ha exigido que “no se cierren centros públicos, como el hospital de la Cruz Roja de Almería” y que se abran todos los centros de atención primaria, tal y como prometió Moreno Bonilla que se haría desde el pasado dos de marzo.



Díaz ha reiterado la necesidad de “más transparencia” en el proceso de vacunación y ha pedido a Moreno Bonilla que “todo el mundo pueda vacunarse en sus municipios”. Además, Díaz ha exigido al gobierno andaluz más medidas de apoyo a los sectores afectado, porque “es fundamental que se ayude a quienes no quieren bajar la persiana, a los hosteleros o los autónomos” y para ellos es indispensable gobernar con “sentido común, sensibilidad y humanidad”.



Susana Díaz ha calificado como “un disparate” que en estos momentos, cuando en Andalucía ha habido un fallecido y 55 contagiados a la hora, el gobierno andaluz tenga que hacer un pacto consigo mismo para comprometerse a que “no se quiten a los cargos” entre los socios de gobierno.“Cuando se está en esos líos, no se está en los problemas de la gente” ha lamentado, porque lo que han hecho es “un pacto de supervivencia”.



Díaz ha criticado que “es muy irresponsable que estemos diciéndole a la gente que tiene que guardar las medidas de seguridad, a los comercios y la hostelería que cierren, y ahora que venga un dirigente de Madrid, como Abascal, a hacer un acto, concentrado a la gente y todo para decir que aquí hay un gobierno débil y que manda él” ha criticado. “Esto es todo menos sentido común, porque pone en peligro vidas” ha manifestado la secretaria general.



“Ahora la prioridad no son los partidos, son los problemas de la gente” ha afirmado Susana Díaz, quien ha defendido que el PSOE andaluz “aunque ganamos las elecciones, estamos trabajando en la oposición “de forma útil” por el bienestar de la ciudadanía.



Díaz ha conocido el trabajo que realiza la empresa familiar Carretillas Amate, un ejemplo de saber adaptarse a las necesidades del sector agrícola y ha visitado el ayuntamiento de Viator en Almería, donde ha analizado junto a su alcalde, Manuel Jesus Flores Malpica, y el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, las necesidades y el diseño de lo que tiene que ser el municipio cuando pase la pandemia, entre ellas la situación de la educación y la sanidad, ideas que el Grupo Socialista convertirá en iniciativas parlamentarias como la infraestructura de acceso norte a Almería.