Opinión Ampliar (Foto: malasombra) El momento de España María del Mar Vázquez Más artículos de este autor Por domingo 09 de julio de 2023 , 07:00h Con la campaña electoral ya en marcha oficialmente, no puedo dejar de compartir la sensación de muchos almerienses acerca de la enorme trascendencia que para el futuro de España tiene esta inesperada convocatoria electoral veraniega. Es mucho lo que está en juego y desde el Partido Popular estamos trasladando a la sociedad almeriense un mensaje transversal que va más allá del terreno de las siglas partidista y que se explica bien en la necesidad de cambio que sentimos millones de españoles. España necesita un cambio. Necesita un gobierno más solvente, más unido, más reducido, más eficaz, con más experiencia y que crea de verdad en el servicio público. Y para presidir ese gobierno, el Partido Popular tiene a un candidato capaz de recoger esa necesidad de mejora y la ilusión por seguir mejorando nuestro país, que es Alberto Núñez Feijóo. Miles de almerienses piden cambio. Un cambio que garantice la unidad de España, sin ceder a pretensiones ajenas al marco de nuestra Constitución. Un cambio para garantizar seguridad jurídica y económica a los autónomos y empresarios, que son un sector determinante en la creación de empleo. Siempre desde el realismo, con propuestas basadas en la disponibilidad real y no en el electoralismo insostenible. Y para conseguirlo hemos presentamos una lista con mujeres y hombres que conocen Almería y que son conocidos por los almerienses. Personas que por su capacidad y por su trayectoria son garantía de que van a formar parte de un equipo capaz de defender los intereses de nuestra tierra en el Congreso y en el Senado. Desde Almería vamos a trabajar con absoluta dedicación y esfuerzo para conseguir afianzar el cambio político en España, después de la sólida victoria alcanzada en las recientes elecciones municipales y autonómicas, que han servido para mostrar la eficacia de un modelo de gobierno como el que ha puesto en marcha Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. Y lo haremos con cercanía, educación y humildad, porque creemos en las campañas normales, sin efectismos, sin meter miedo, sin ocurrencias y centrados siempre en lo más importante: en las personas, tal como hemos hecho en las municipales. Y si en este momento clave para España los almerienses nos dan su confianza, nos comprometemos a seguir trabajando para que se siga cumpliendo algo que saben todos los almerienses: que cuando gobierna el PP, Almería, Andalucía y España avanzan. María del Mar Vázquez Alcaldesa de Almería (PP)