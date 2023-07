Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Alcalde y exalcaldesa de Níjar se enfrentan por unos despidos en el servicio de limpieza

viernes 07 de julio de 2023 , 18:16h

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha respondido a las acusaciones de su antecesora, Esperanza Pérez, sobre despidos en el Ayuntamiento. Garrido ha recordado que Pérez también despidió trabajadores al inicio de su mandato y que encontraron un Ayuntamiento paralizado. Además, ha criticado que los ediles del PSOE cobraron sin atender a los vecinos. Garrido ha asegurado que tomarán decisiones para mejorar y ofrecer mejores servicios públicos. Por su parte, Pérez ha calificado los despidos como un despropósito y ha acusado al PP de dejar calles sucias y jardines abandonados.

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha lamentado la “hipocresía” de su antecesora en el cargo, la socialista Esperanza Pérez, tras sus afirmaciones en las que acusaba al nuevo alcalde de comenzar su mandato en el Ayuntamiento con despidos. Garrido le ha recordado a la ahora portavoz de la oposición que su primera decisión cuando se hizo con el bastón de mando municipal en 2015 fue despedir a trabajadores del Consistorio porque no los consideraba “de su cuerda”, así como que se han encontrado un Ayuntamiento donde no se habían contratado servicios esenciales para la temporada de verano, algo que, como ha señalado, “denota las pocas ganas de trabajar del anterior Gobierno”.

“Nosotros no nos escondemos: tomamos decisiones para reconducir los servicios que presta el Ayuntamiento, y que son manifiestamente mejorables con respecto a cómo se prestaban con el anterior equipo de Gobierno socialista”, ha explicado Garrido, quien ha recordado a Esperanza Pérez sus propias palabras, dichas en una reunión, según las cuales “hay más gente que nunca trabajando en el servicio de limpieza, y sin embargo Níjar está más está más sucio que nunca”.

En ese sentido, el alcalde nijareño ha señalado que “en eso hay que darle la razón” a la concejal socialista. “Nosotros somos equipo de Gobierno desde hace menos de un mes, y desde entonces nos hemos encontrado un Ayuntamiento absolutamente paralizado e ineficiente, donde urge tomar decisiones para mejorar”. Además, Garrido ha apuntado que “para colmo, los ediles del PSOE han estado 20 días (entre el 28 de mayo y el 17 de junio) cobrando del Ayuntamiento, usando coches y teléfonos oficiales, pero con los despachos cerrados y sin atender a nuestros vecinos, que hay tener la cara de cemento armado”.

Por último, José Francisco Garrido se ha reafirmado en que “vamos a seguir trabajando y tomando las decisiones oportunas para corregir el pésimo rumbo que llevaba Níjar con el PSOE al mando, y para que los nijareños reciban los mejores servicios públicos que estén a nuestro alcance, y lo vamos a hacer le duela a quien le duela”. “Los vecinos de Níjar han tomado buena nota de la nefasta gestión de los socialistas en el Ayuntamiento, y por eso están ahora en la oposición, lugar en el que van a seguir muchos años si continúan haciendo el ridículo de esta manera”.

LO QUE DICE EL PSOE

El nuevo gobierno de PP y Vox en Níjar, que preside el popular José Francisco Garrido, ha arrancado con el despido de tres trabajadores de refuerzo del servicio de poda y

jardinería y el anuncio de otras 20 bajas más el 31 de julio correspondientes a operarios de limpieza viaria. “Nos parece un despropósito que ahora que se inicia la temporada alta en un municipio que tiene en el turismo uno de sus pilares económicos, y que triplica la población en el verano, se prescinda de servicios tan prioritarios, que siempre son importantes pero especialmente en estas fechas, como es la limpieza y la jardinería”, señala la portavoz socialista Esperanza Pérez Felices.

La líder socialista se pregunta qué razones llevan a Garrido a tomar esta decisión “ya que no ha dado ninguna explicación a los trabajadores despedidos a pesar de que en campaña electoral se le llenó la boca prometiéndoles estabilidad en el empleo y un aumento de sueldo que ahora, cuando no ha pasado ni un mes desde la toma de posesión del nuevo gobierno municipal, se comprueba que no eran sino mentiras para conseguir votos. Es cuando menos sorprendente que el nuevo alcalde no saque tiempo para adjudicar los servicios de playa, pero apenas tarde un minuto en quitarse de un plumazo a un buen puñado de trabajadores”.

A Pérez Felices no le sorprende lo sucedido ya que “es la forma habitual de proceder del PP en Níjar. Esto ya ocurrió en 2003 y 2007. Nada más llegar a la Alcaldía su primera acción de gobierno fue despedir a trabajadores que entonces justificaron porque había crisis y ahora lo resuelven argumentando que no les parece bien los contratos. Y detrás de ello dejan un reguero de problemas a familias humildes que dependen de estos trabajos y también a los nijareños que ven mermados servicios fundamentales. Parece que nos espera volver a unas calles más sucias y unos jardines abandonados”.