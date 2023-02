Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Manuel Maestra conquista el casco urbano de Mojácar sábado 18 de febrero de 2023 , 18:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Victoria en solitario para el ciclista del CC Juan Zurano; mientras que Azahara Pozuelo se consolida al frente de la general femenina Manuel Maestra (CC Juan Zurano) ha conquistado este sábado el casco urbano de Mojácar, alzándose con la victoria en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Almería y convirtiéndose en el nuevo líder de la clasificación general, a falta de la tercera etapa, una cronoescalada, que tendrá lugar este domingo en Adra. Maestra ha coronado el Alto de Mojácar, línea de meta, con un crono de 2 horas, 15 minutos y 30 segundos. A 11 segundos ha entrado Jorge Martín Montenegro (Bikestore Almería) y a 17 Víctor Pérez-Abela (Esmun Sport Clinic), los tres ciclistas que han llegado destacados sobre el resto de corredores, que han llegado escalonados ya con diferencias superiores al minuto y medio. Entre las participantes femeninas, Azahara Pozuelo ha reforzado su liderato siendo nuevamente la mejor en esta segunda etapa, con un tiempo de 2 horas, 35 minutos y 3 segundos. María García (Bicicletas Km. 0) ha sido segunda, a casi dos minutos de la ganadora. Por categorías, los mejores de la segunda etapa han sido en élite masculino Manuel Maestra (CC Juan Zurano), en élite femenino Azahara Pozuelo, Fran Pozo en máster 30 masculino, Jorge Martín Montenegro (Bikestore Almería) en máster 40 masculino, María García (Bicicletas Km. 0) en máster 40 femenino, Francisco Javier Atero (Dr. Bike Granada) en máster 50 masculino, José Antonio Bravo (Dr. Bike Granada) en máster 60 masculino, Félix Vázquez (AC La Herradura) en sub-23. La segunda etapa, de 99,6 kilómetros de recorrido, ha partido desde Mojácar Playa y ha afrontado esprines especiales en Cuevas del Almanzora, Rambla Aljibe y Los Gallardos, así como los puertos de montaña de la Cuesta del Negro, Lubrín y el puerto final en Mojácar. El ritmo, al igual que en el día anterior, ha sido muy alto, de más de 44 kilómetros por hora, a pesar de que el mal tiempo ha sido nuevamente la tónica de la jornada. Desde el inicio de la etapa se produjeron varios intentos de escapada que no superaron el minuto de ventaja. En el puerto de Lubrín, una vez cazados los seis corredores que marchaban en cabeza, se quedaron los tres ciclistas que llegarían a Mojácar. En la subida final, Maestra dejó atrás a sus compañeros de fuga para para proclamarse vencedor. En los protocolarios actos de corte de cinta y entrega de premios estuvieron presentes la alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano, junto al concejal de Deportes, Francisco García, entre otros concejales del Ayuntamiento de Mojácar, así como el gerente de Hyundai Almerialva, Asier Arrizabalaga, además del CEO de Total Sport Mediterranean, Sergio Domínguez. La general masculina la lidera Manuel Maestra (CC Juan Zurano), con los mismos 11 y 17 segundos de ventaja sobre Jorge Martín Montenegro (Bikestore Almería) y Víctor Pérez-Abela (Eshmun Sport Clinic), quedando ya más lejos la cuarta posición de Fran Pozo, a casi dos minutos. Azahara Pozuelo manda en féminas con una diferencia cómoda de 10 minutos sobre María García (Bicicletas Km. 0). La Vuelta Ciclista a Almería se cerrará este domingo con una espectacular cronoescalada de 14 kilómetros en Adra. El pelotón se trasladará desde el Levante al Poniente Almeriense para afrontar la histórica Subida a La Parra, una crono que partirá desde el Paseo Marítimo abderitano y ascenderá hasta la Ermita de San Isidro en Barranco Almerín. Allí, los ciclistas buscarán pulverizar el reloj, con el favoritismo de cara a la victoria final para los tres corredores de cabeza de la general y algo más claro para Azahara Pozuelo en femenino. La Vuelta Ciclista a Almería está organizada por el Club Deportivo A Toda Marcha y Total Sport Mediterranean y cuenta con el patrocinio institucional de la Diputación Provincial de Almería y los ayuntamientos de Huércal-Overa, Mojácar y Adra. Electrohidráulica SP-Palfinger es el patrocinador principal, Hyundai Almerialva el vehículo oficial, el Gran Premio de la Montaña lo esponsoriza Bicis y Motos Craviotto, Estación de Servicio Cepsa-Los Gurullos el Gran Premio de la Regularidad, López Urrutia el Mejor Joven y Urci Hormigones el Gran Premio de las Metas Volantes. Colaboran los ayuntamientos de Garrucha y Los Gallardos, así como Guardia Civil y Guardia Civil de Tráfico, además de Caparrós, Almesu, Almericar, GSport y dpbmedia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.