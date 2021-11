El Museo de Almería acoge ‘Investigación arqueológica española en Egipto’

jueves 04 de noviembre de 2021 , 17:18h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La delegada de Cultura ha inaugurado esta muestra, pionera en España, que reivindica la aportación española en la investigación del antiguo Egipto





La delegada territorial de Fomento, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Eloísa Cabrera, ha inaugurado esta mañana la exposición temporal ‘Investigación arqueológica española en Egipto’, una producción propia del Museo de Almería con la colaboración del Museo Arqueológico Nacional y la Asociación de Amigos de la Alcazaba, que permanecerá abierta hasta el 30 de enero de 2022.



Esta muestra, tal y como ha señalado la delegada,“revindica la decisiva aportación española en la investigación de la historia del antiguo Egipto a lo largo de más de un siglo de campañas arqueológicas y excavaciones que se iniciaron en 1884 con el arqueólogo español Eduardo Toda i Guel”.



La muestra, que reúne por vez primera a todas las misiones españolas, está comisariada por Esther Pons Mellado, egiptóloga y Conservadora Jefa del Departamento de Antigüedades Egipcias y de Medio Oriente del Museo Arqueológico Nacional; Francisco Verdegay, historiador especialista en Patrimonio Histórico y vicepresidente de la Asociación de Amigos de la Alcazaba, y Carlos J. Fernández Rodríguez, director del Museo de Almería.



En la exposición se exhiben algunas piezas originales del Museo Arqueológico Nacional extraídas de yacimientos excavados por arqueólogos/as españoles. Se completa además con fotografías y numerosos paneles, “todo ello para poner en relieve los cinco pilares fundamentales de la contribución de España a la egiptología, esto es, la ciencia, la cooperación, la conservación, restauración y dotación patrimonial”, ha señalado la delegada. Es, en definitiva, una exposición pionera en España centrada en los equipos que desarrollan sus trabajos en Egipto y en los resultados de sus investigaciones. La muestra es inédita, ha aseverado Eloisa Cabrera “ya que hasta la fecha nunca se han reunido estos equipos en una muestra similar en nuestro país”. En total son once misiones lideradas por diferentes instituciones y universidades apoyadas por entidades públicas y privadas, las cuales están contribuyendo decisivamente a la preservación y puesta a disposición de la sociedad del tesoro de valor incalculable que es el patrimonio cultural egipcio.



Cabrera ha subrayado la apuesta de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, una vez más, por el apoyo a las investigaciones de alto nivel, optando en esta ocasión por el Museo de Almería para que acoja durante unos meses la labor que se está realizando en el campo de la egiptología española.



La comisaria de la exposición ha resaltado el trabajo que están realizando en Egipto las misiones arqueológicas españolas en la actualidad, y la importancia de poder darlo a conocer para que el ciudadano que la visite y contemple valore el trabajo, a veces duro, a veces muy complejo, pero muy gratificante por los hallazgos que siempre tenemos”. Y para ello ha señalado además “la importancia de contar no sólo con la ayuda de personal técnico sino también económica para poder seguir desarrollando esta labor tan ilusionante con la finalidad de que las generaciones futuras continúen y que el número de misiones españolas se amplíen”.



Por su parte, Verdegay ha subrayado que “el patrimonio es solidario y no conoce fronteras, y mucho menos cuando es sentido como patrimonio propio por toda la humanidad, como ocurre con la cultura del antiguo Egipto”.Por eso, cuando hace unos 60 años la UNESCO y Egipto lanzaron un S.O.S. para salvar los monumentos que estaban amenazados por las aguas de la construcción de la Gran Presa, el mundo respondió, España respondió, solidariamente. Un esfuerzo generoso que Egipto nos lo agradeció, además de con un maravilloso templo, con la concesión de la primera misión arqueológica española hasta las once actuales.



Para este historiador y vicepresidente de la Asociación de Amigos de la Alcazaba de Almería, “España puede estar orgullosa de este trabajo que nos incorpora a la egiptología mundial y también Andalucía por las dos misiones que dirigen dos andaluces en Luxor y Aswan, así como Almería por reunir en esta importante exposición el trabajo de las once misiones arqueológicas españolas y de que sus directores vengan a visitarnos a lo largo de los tres meses que permanecerá la exposición”.



El director del Museo ha informado que la muestra vendrá acompañada por un amplio catálogo de actividades, con la presencia de los grupos de investigación, que presentarán en el Salón de Actos del Museo de Almería los resultados de su trabajo a lo largo de los tres meses que dura la muestra, combinándose con proyecciones de cine clásico y de animación sobre el universo egipcio, visitas guiadas, visitas teatralizadas, talleres infantiles, cuentacuentos y otras actividades pensadas para diferentes grupos de visitantes del Museo de Almería.