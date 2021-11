Sucesos La Policía andaluza desmantela un "casino" ilegal en El Ejido jueves 04 de noviembre de 2021 , 16:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se ha intervenido dinero en metálico y las personas identificadas han sido propuestas para sanción



Agentes de la Jefatura Provincial de Almería de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía desmantelaron, el pasado miércoles 27 de octubre, un local clandestino de juego en la localidad de El Ejido (Almería).



El local, en apariencia un pub o bar de copas, servía además de punto de encuentro de numerosos jugadores que acudían a una zona reservada para apostar elevadas cantidades de dinero en efectivo en partidas de cartas del juego denominado como ‘el Monte’, muy arraigado en la zona.



Así, el rápido y discreto operativo policial llevado a cabo permitió salvar la labor del “aguador”, persona encargada de dar la alarma de la presencia policial mientras se celebran las partidas. Una vez dentro del local se procedió a la identificación del organizador y jugadores allí presentes, así como la intervención de dinero en metálico y de otros elementos propios del juego como cartas, fichas, tapetes y anotaciones manuscritas.



Todas las personas identificadas han sido propuestas para sanción a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la capital almeriense, toda vez que el juego presencial es una competencia exclusiva de la Administración andaluza cuya actividad está sujeta a autorización administrativa.

