El PSOE exige explicaciones tras perder el programa Andalucía Orienta

martes 18 de mayo de 2021 , 12:57h

Compadre: “Además el PP sigue sin contratar los 5 trabajadores del POEFE que deberían estar ya prestando servicio en el Ingenia Center"





La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Lidia Compadre ha exigido explicaciones al alcalde por haber perdido el programa Andalucía Orienta y los fondos correspondientes al mismo, así como la posibilidad de atender a unos 670 desempleados, al no conseguir ponerlo en marcha a tiempo, ya que no solo se le han pasado los 45 días que se establecen de plazo para su inicio, sino también los 20 de prórroga que le concedió la Junta de Andalucía. El programa, que tenía una duración de 14 meses, debería haber comenzado el 28 de diciembre de 2020 con el objetivo de finalizar el 27 de febrero de 2022.



Además, la concejala socialista ha denunciado el hecho de que “el equipo de gobierno del PP sigue sin contratar a los 5 trabajadores del POEFE que deberían estar ya prestando servicio en el Ingenia Center, lo que da una idea del interés del alcalde en atender las necesidades de los desempleados de Almería y demuestra que está más pendiente de la foto que de los problemas de los almerienses”.

Andalucía Orienta

La renuncia del Ayuntamiento de Almería al Programa Andalucía Orienta, por el que estaba prevista la contratación de 2 orientadores laborales, se ha dado a conocer con la dación de cuentas en el pasado pleno del decreto 872/2021 de fecha 17-04-2021 por el que se desiste de la contratación de este personal ya que la Junta de Andalucía le informa de que se le han pasado todos los plazos para poder ejecutar el Programa.



Según se indica en el propio documento presentado en el pleno del Ayuntamiento esta contratación estaba supeditada a la confirmación por parte de la Junta de Andalucía del mantenimiento de la subvención vinculada a la fecha de inicio de esta actividad, por lo que no habiéndose acreditado el mantenimiento de la citada subvención en tiempo y forma, y no habiéndose procedido a la contratación de personal indicada, se hace necesario dejar sin efecto la Resolución".



Como consecuencia de ello, el alcalde ha rechazado los 86.229,96 euros que venían de la Junta de Andalucía y ha dejado sin ejecutar 2.683 horas de servicios de orientación para los desempleados de la ciudad que podrían haber permitido a unas 670 personas sin empleo recibir un asesoramiento de gran calidad para conseguir su retorno al mercado laboral. “Y no es sólo eso”, ha destacado la concejala socialista, “el alcalde ha impedido que otra entidad o Ayuntamiento pudiera llevar a cabo el programa en tiempo y forma, al reclamar para sí unos fondos que finalmente no va a utilizar”.

POEFE

Asimismo, la concejala socialista ha reclamado al alcalde “que se ponga las pilas para que no le ocurra lo mismo con el programa POEFE, ya que sigue sin contratar a las cinco personas que se deben incorporar con cargo al mismo: un coordinador pedagógico, tres gestores y un trabajador de apoyo administrativo”.



“Es increíble que cuando el alcalde inauguró el Ingenia Center no tuvo ningún problema en asegurar que ya estaban trabajando, cuando ni siquiera estaban contratados y siguen sin estarlo”, ha apuntado, “y, de hecho, de los 16 trabajadores con los que dijo contar el centro, 2 corresponden a los orientadores que ya vemos no se van a incorporar y 5 a estos del POEFE que siguen sin estar en plantilla”.



A este respecto, Lidia Compadre, ha criticado el hecho de que el equipo de gobierno del PP haya tardado tanto en poner en marcha este programa de formación que se financia en un 80 por ciento con fondos europeos. “Se presentó en el año 2018 para ejecutarse en los años 2019 y 2020, pero realmente no ha comenzado la formación hasta marzo de 2021”, ha apuntado.



A su juicio, “es verdaderamente escandaloso lo que ha sucedido con ambos programas, teniendo en cuenta que en nuestra ciudad hay 23.344 personas desempleadas”. Según los datos del Observatorio Argos del mes de abril, del total de desempleados de la ciudad, el 57 por ciento son mujeres, 13.970 son parados de larga duración, que representan un 59,84 por ciento. Hay 10.626 parados que tienen más de 45 años, lo que se corresponde con un 45 por ciento. Y 15.728 de los desempleados de la ciudad proceden del sector servicios, lo que representa el 67,37 por ciento del total.