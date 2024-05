¡El paraguazo!

martes 30 de abril de 2024 , 04:00h

La mañana estaba lluviosa en Madrid. Los organizadores de los autobuses que llevaban cientos, miles de militantes socialistas a la capital de España lo habían avisado, lleven paraguas que el día amenaza lluvia. Tres de ellos partían desde Almería. Fue un madrugón para unos cien almerienses que decidieron acudir a apoyar al líder de su partido y presidente del país, Pedro Sánchez. El camino sigue siendo largo, y un sueño reparador durante el mismo no le venía mal al personal. El mensaje dado a los viajeros estaba claro: Pedro no podía irse, no les podía dejar en manos de la derecha y la ultraderecha, había que convencerlo. El lunes tenía que ser un día de alegría.

Otros grupos de militantes que decidieron no ir en los autocares a Madrid, no estaban por la labor de darse una paliza de viaje y de autobús, supongo que la ejecutiva provincial habrá tomado buena nota de su nombres por esquiroles ante la llamada de su jefe, se reunieron en distintos pueblos de la provincia. Una de las reuniones se llevó a cabo en Laujar de Andarax, tierra de agua y mejor vino. Un rato de charla con los amigos y compañeros del partido, y a seguir disfrutando del día en casa, en familia o con los amigos de barbacoa o la consabida paella dominguera. Confiaban en el lunes.

No creo que pueda sentirse feliz Pedro Sánchez ante los doce mil militantes que se dieron cita en la calle Ferraz, como no puede estarlo Juan Antonio Lorenzo, líder provincial almeriense, ante la poca asistencia de paisanos en su apoyo al líder en Madrid. No era día para reunirse en Laujar y en otros puntos, era el día para demostrar la fuerza en Madrid, la unión de los socialistas con su amado líder en la calle Ferraz, pero esta comunión no se dio. En Madrid un millón de votos logró el Psoe en las pasadas elecciones. ¿Qué pensaban esos votantes el pasado domingo, que no acudieron a apoyar al hombre que votaron? Entiendo que no podemos decir lo mismo de los votos almerienses, el viaje de más de diez horas, ida y vuelta, no deja de ser un sacrificio que no todos los militantes socialistas son capaces de hacer, y no hicieron. ¿Les pasará factura la decisión? Con la alegría que esperaban el lunes, creían que no habría factura que pagar.

Las imágenes que nos llegaban desde la capital no dejaban de ser agridulces. Hombres y mujeres mayores, jubilados en su gran mayoría, con paraguas abiertos o cerrados, dependiendo de la lluvia, las banderas al viento y el grito de. ¡Pedro, no te vayas!

Y en medio de esa imagen algo triste y sentimental que nos ofrecían, llegaron los paraguazos. Un joven que debía haberse perdido en la mañana de ese domingo por Madrid, o no debía estar enterado de qué iba la manifestación que se encontró y dedicada al amado líder socialista, se presentó con un cartel que venía a decir: Pedro, vete ya. Unos dicen que era un valiente, otros que un orate, pero lo cierto es que el chaval se llevó más de un paraguazo de aquellos aguerridos hombres que habían viajado desde los cuatro puntos cardinales de España para decirle a Pedro que no los deje solos ante la ultraderecha. A quién se le ocurre, con los ánimos exaltados que se vivían ese día en las puertas de la sede del Psoe, con doce mil personas gritando y aplaudiendo al amado líder, uno de la derechona se atreviera a llevarles la contraria. Paraguazo al canto, y a esperar el lunes. Y llegó este. A partir de las once, volvieron las sonrisas a los militantes socialistas. Nada ha cambiado. España seguirán siendo ellos, los buenos ellos y los malos los contrarios. España será regenerada por Pedro Sánchez. Mi mujer y yo, dijo, sabemos que vamos a seguir siendo atacados, pero de estos cinco días salimos más fuertes. El tiempo futuro por jugar va a ser interesante, y algunos se temen que, en unos meses, este país, ya lo dijo otro socialista hace años, no lo reconocerá ni la madre que la parió. ¿Nos espera un oscuro túnel, o será la nueva luz de un líder aupado en los altares socialistas? Con Pedro nos podemos esperar cualquier historia. ¿Seguiremos siendo una democracia plena y sana como nos ha anunciado el presidente en la mañana del lunes, y de la que estaban pendientes los que viven de los sueldos que les ofrece Sánchez? Tranquilos, colegas, los sueldos están garantizados unos añicos más. ¡A seguir viviendo!