El Parlamento andaluz respalda la Ley que regula la creación de la Agencia TRADE

En su intervención, el consejero Rogelio Velasco ha defendido que esta medida favorecerá al tejido productivo y empresarial andaluz, contribuirá a impulsar la recuperación ante la difícil coyuntura provocada por la COVID-19, y permitirá contar con una estructura administrativa “adecuada” para gestionar la ejecución de los fondos europeos que llegarán en los próximos meses.

En ese contexto, ha explicado que Andalucía debe ultimar de “manera óptima la ejecución de las ayudas europeas procedentes del actual marco comunitario y, por otro, afrontar en los próximos meses la importante responsabilidad de gestionar, con la mayor eficacia posible, el volumen de instrumentos financieros de la UE que la comunidad recibirá”. Según ha afirmado, esos recursos “van a exigir agilidad en la ejecución de reformas estructurales que garanticen su gestión y aprovechamiento”.

De igual modo, Velasco también ha querido agradecer a todos los grupos de la Cámara andaluza “su voluntad de acuerdo tanto para mejorar el contenido de esta ley como para facilitar su tramitación”.

TRADE nace de la fusión de cuatro de los principales entes instrumentales de la Junta: la Agencia IDEA y la Agencia Andaluza del Conocimiento (ACC), ambas dependientes de la Consejería de Transformación Económica; la Empresa Pública de Promoción Exterior (EXTENDA), adscrita a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior; y la Fundación Andalucía Emprende, perteneciente a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

La operación se enmarca en el proceso de auditorías aplicadas por el Gobierno andaluz al sector instrumental autonómico y se produce después de constatar la coincidencia de muchas de las funciones y competencias ejercidas por esas entidades públicas. Extenda, IDEA, ACC y Andalucía Emprende están conectadas con el ecosistema empresarial, compartiendo el objetivo de apoyar la actividad económica de la región. Con esta unificación, se resolverá la existencia de duplicidades y se reducirá el gasto en la actual coyuntura.

La configuración del nuevo ente permitirá a TRADE actuar como ventanilla única para canalizar todos los trámites y asuntos relacionados con el desarrollo de la actividad de los sectores económicos y atender las consultas y necesidades de empresarios y emprendedores. Asimismo, posibilitará aglutinar en una única entidad toda la gestión de los recursos financieros a disposición del tejido productivo andaluz.

A ello se suma, entre otras ventajas, la conexión de todas las políticas de emprendimiento, captación de inversiones y promoción económica con la política de I+D+I y transferencia del conocimiento impulsada desde universidades y centros de investigación. De igual modo, la nueva Agencia establecerá un régimen profesional de alta dirección pública y contará con mecanismos de evaluación, control y supervisión que eviten cualquier irregularidad.

Itinerario de creación

La constitución efectiva de TRADE se producirá una vez entren en vigor sus estatutos, que deberán ser aprobados por Consejo de Gobierno en un plazo máximo de seis meses desde la publicación de la Ley en BOJA.

Para la reordenación de la estructura de personal, la Junta hará una descripción detallada de los puestos de trabajo de TRADE. Dichos puestos serán ocupados preferentemente por quienes en las anteriores entidades realizaran funciones iguales o similares. Para ese caso, se contempla la realización de un proceso de capacitación profesional para dicho personal conforme a procedimientos que aseguren los principios de publicad, mérito y capacidad.

Constitución de ACCUA

El nuevo texto legal aprobado recoge también la constitución de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), que asume las tareas y competencias vinculadas a la evaluación y acreditación de las instituciones universitarias y del profesorado. Igualmente, será responsable de las acciones relacionadas con las actividades de investigación científica y técnica de los agentes del sistema andaluz del conocimiento. Esas funciones son actualmente ejercidas por la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA).

Dada la magnitud del sistema andaluz del conocimiento, con más de 2000 grupos, centros y entidades de investigación, y del sistema universitario de la región, formado por universidades públicas y privada y más de 1.100 títulos, no existe hasta la fecha ningún otro organismo autonómico con capacidad para asumir tales funciones.

ACCUA responde, además, a la necesidad de resolver las convocatorias de la Comisión Europea ya que, en caso de no certificarse a tiempo las ayudas, provocaría el no retorno de los fondos comunitarios. Si estos fondos no llegaran a los agentes de I+D+I provocaría una paralización de la actividad investigadora en la región.