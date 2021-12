La UAL organiza el Concurso de Fotografía ENFOCA X 'Objetivos de Desarrollo Sostenible'

jueves 16 de diciembre de 2021 , 19:46h

Coordinado por la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación) en colaboración del Aula de Fotografía, la Universidad de Almería ha organizado el Concurso de Fotografía ENFOCA X 'Objetivos de Desarrollo Sostenible', cuyo objetivo es, además de acercar la investigación, la ciencia y la tecnología a la sociedad a través de imágenes científicas, mostrar imágenes que reflejen un desafío, avance o buena práctica en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En el marco de agenda 2030 promovida por Naciones Unidas, el objeto del concurso es reconocer las fotografías que evidencien los principales desafíos y avances en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Buscamos que las personas participantes analicen su entorno y visualicen retos de desarrollo sostenible a los que nos enfrentamos y lo capturen en una fotografía que pueda comunicar a otros su importancia e impacto. Además, los ODS implican a todas las ramas del conocimiento lo que abre el concurso a todas las Facultades de la UAL que las representan.

Las fotografías serán empleadas para sensibilizar sobre la importancia de que todas las personas aporten al cumplimiento de estas metas que incluyen el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, energía asequible y no contaminante, ciudades sostenibles o trabajo decente y crecimiento económico, entre otros.

Todas las fotografías presentadas estarán disponibles en el Álbum ENFOCA X de la Página de Facebook de la OTRI - Universidad de Almería. Una selección de las mejores se presentará en una exposición durante la Feria de la Ciencia 2022.

La participación en el concurso es gratuita, pudiendo participar cualquier persona aficionada a la fotografía que presente imágenes propias incluidas en la temática del concurso y no estén sujetas a derechos de terceros. El plazo finaliza el domingo 10 de marzo de 2022. Los interesados pueden enviar sus imágenes a [email protected]

Las fotografías deberán ser inéditas, de alta calidad y podrán ser en blanco/negro o color. No se admitirán fotografías que hayan sido presentadas a otros concursos organizados con anterioridad. Pueden ser tratadas digitalmente, pero no se admitirán imágenes que contengan elementos que no estuvieran presentes en el tiempo y lugar de la toma de la imagen. No obstante, se admitirán correcciones de luminosidad, contraste, saturación, textura y todos aquellos que mantengan la integridad de la fotografía a juicio del jurado.

El jurado, compuesto por el Vicerrector de Investigación e Innovación, el Director del Aula de Fotografía y el Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), realizará una preselección de las mejores fotografías, seleccionando tres finalistas que recibirán un diploma y de entre los cuales se seleccionará finalmente una obra ganadora que recibirá un premio de 300 euros. Se valorará especialmente, entre otros aspectos, la originalidad, creatividad y representatividad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.