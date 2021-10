Aprobada en el Parlamento la petición al Gobierno central de que reduzca el IVA veterinario

miércoles 20 de octubre de 2021 , 14:53h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia





El Parlamento ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley de Ciudadanos que insta al Gobierno de España a que modifique la normativa aplicable al IVA con el objeto de reducir el tipo impositivo aplicable a los servicios de veterinaria del 21% al reducido del 10%, mientras el país se encuentre en la actual situación de crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19.



En este sentido, la parlamentaria andaluza de la formación liberal ha subrayado que los veterinarios durante la pandemia “han supuesto un servicio esencial y han estado atendiendo tanto a los animales de compañía como a todos los animales de granja”, y a su vez ha denunciado que, “mientras que desde un punto de vista sanitario sí han sido considerados esenciales, cuando se trata de asuntos relacionados con Hacienda no se cuenta con tal consideración aplicándose un IVA del 21% a sus servicios”.



La diputada del GPCs ha explicado que los servicios de veterinaria son prestados fundamentalmente por pequeños empresarios y autónomos, “uno de los sectores más castigados en esta crisis”, ha apuntado; sin embargo, “no ha contado con ayudas por parte del Gobierno central para aliviar la situación de ahogo financiero en la que muchas se ven inmersas”, ha espetado.



Por ello, “desde Ciudadanos pedimos que durante la pandemia se les rebaje el IVA del 21% al 10%, como así se ha hecho con otros sectores, porque no solo beneficiaría a los veterinarios, sino también a todos los usuarios que hacen uso de sus servicios”, ha afirmado López, quien a su vez ha querido destacar que dicha iniciativa es consecuencia de las demandas que el sector ha traslado a su grupo, “somos la voz a sus reivindicaciones, a las de los colegios de veterinarios de todas las provincias”, ha manifestado la diputada naranja.



Para finalizar, la diputada de la formación liberal ha incidido en el “desahogo” que supondría para estos profesionales tal rebaja, y en este sentido ha concluido afirmando que, “una rebaja en el tipo impositivo aplicable a este sector, durante esta situación de crisis, conseguiría el efecto inmediato de provocar una rebaja sustancial en el precio del servicio ofrecido que incrementara su demanda y, con ello, los ingresos de estos pequeños empresarios, hoy tan mermados”.