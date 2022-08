Capital Las armadoras de la Asociación Galatea en el último día del espacio gastronómico sábado 27 de agosto de 2022 , 15:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería y la marca gourmet de Diputación, ‘Sabores Almería’, han promocionado durante toda la Feria los productos y cocineros almerienses a través de diferentes actividades gastronómicas La Feria de Almería se convierte en un espacio para la promoción y divulgación gastronómica de la tierra gracias a la colaboración del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de la capital y la Diputación Provincial que, a través de la marca gourmet ‘Sabores Almería’, han llenado estos mediodías de actividades protagonizadas por los productos, cocineros y recetas almerienses. Nacida en 2014, hoy, el escenario ubicado en el Paseo de Almería ha contado con la presencia de representantes de la Asociación Galatea que, con 52 socias en pleno desarrollo laboral y empresarial, es una entidad de carácter provincial, nacida con el objetivo de impulsar el papel de la mujer en el sector pesquero, el asociacionismo, la comunicación y el intercambio de iniciativas y mejores prácticas entre las mujeres que trabajan o desean trabajar en el ámbito de la pesca, en cualquiera de sus diferentes áreas, aportando visibilidad y refuerzo a la labor que realizan tanto ellas como las organizaciones dedicadas a promover la igualdad de oportunidades. La presidenta, Mari Carmen Ballart, la vicepresidenta, María Segura, la responsable de proyectos y de las actividades de limpieza de fondos marinos, Angustias Olvera, la vocal Ana Belmonte y la secretaria de la Asociación y presidenta de Asopesca, Mª Ángeles Cayuela, han compartido con el público presente las distintas líneas de actuación, además de cocinar y preparar una marraná de pulpo de lo más especial, siempre con la bondad de la denominación de origen del producto almeriense, ‘Del Barco a la Mesa’. “La pesca es una actividad de gran importancia social y económica en las regiones costeras, más concretamente en la provincia de Almería. El recuperar y recrear el patrimonio marítimo-pesquero de la ciudad se alza como prioritario en un momento como el actual donde la crisis económica amenaza al sector de la pesca muy seriamente y por tanto es de suma importancia para nosotras reforzar e incrementar este patrimonio de nuestra población a través de actividades de promoción y divulgación del conocimiento de la mar”, apuntan desde la Asociación. Entre sus principales líneas de actuación se encuentran los proyectos de recogida de basuras marinas, tienda online de pescado de lonja (Del Barco a la Mesa) y la divulgación y sensibilización sobre la cultura marinera almeriense. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

