Almería Ampliar El patrullero de la Armada 'Infanta Cristina' hace escala en Almería jueves 22 de abril de 2021 , 07:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





El puerto de Almería acoge entre el 23 y 24 de abril la escala del patrullero de altura 'Infanta Cristina' aunque debido a la situación de pandemia actual no se podrán realizar visitas a bordo como medida de prevención.



Según ha indicado Defensa en una nota, la última vez que estuvo el 'Infanta Cristina' en el puerto de Almería fue en noviembre del año 2016. La nave, con numeral de costado P-77, es el segundo buque de la clase 'Infanta Elena'.



Construido por la Empresa Nacional Bazán --hoy Navantia-- en Cartagena, fue botado en abril de 1977 y entregado a la Armada Española en noviembre del año 1980. Nació como corbeta 'Infanta Cristina', cuarta corbeta perteneciente a la clase 'Descubierta' hasta que, en el año 2004, tras unas importantes obras de modificación, se convirtió a su actual configuración de patrullero de altura.



El patrullero 'Infanta Cristina', octavo buque en la historia de la Armada que lleva este nombre, tiene una dotación compuesta por un total de 90 personas. Su misión principal es la vigilancia marítima.



Dentro de este campo, las misiones encomendadas pueden ser diversas, como la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de estupefacientes, la lucha contra la piratería, el control del tráfico marítimo, la protección del medio ambiente y la vigilancia de pesca.



A lo largo de su vida operativa, el 'Infanta Cristina' ha participado en diferentes operaciones internacionales: como la I Guerra del Golfo, como parte de la Fuerza Multinacional de Interceptación en el Mar Rojo durante el bloqueo naval impuesto por la ONU; el embargo a la antigua Yugoslavia; la misión Unifil de la ONU en aguas del Líbano; la Operación 'Active Endeavour' de la OTAN para luchar contra el terrorismo en el Mediterráneo; la Operación Atalana que lucha contra la piratería en aguas del océano Índico; y la última, realizada durante el segundo semestre de 2017, en la que realizó el Despliegue Africano de Seguridad Cooperativa y Cooperación Militar con varios países de África Occidental. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.