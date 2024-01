Economía Ampliar El pimiento de Almería vuelve a EEUU jueves 25 de enero de 2024 , 12:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se reanudan las exportaciones de pimiento almeriense a Estados Unidos tras superar restricciones fitosanitarias Se ha marcado el reinicio de las exportaciones de pimiento almeriense a los Estados Unidos, poniendo fin a un cierre que se mantenía desde finales del año 2022. Esta reanudación ha sido posible gracias a la superación de una serie de trámites administrativos y controles sanitarios diseñados para asegurar un envío libre de la mosca mediterránea, un problema que había afectado las exportaciones en el pasado. Las empresas protagonistas de esta nueva etapa en el comercio internacional son Zoy Agrícola, Ejidomar, Agroiris, Ferejover y Fruta del Monarca, que han logrado iniciar los envíos del codiciado producto agrícola a suelo estadounidense. La superación de los problemas detectados en 2022, relacionados con la mosca mediterránea, ha sido un logro conjunto que destaca el esfuerzo y compromiso de estas compañías. A pesar de no haberse logrado la apertura del mercado para el inicio de la campaña en diciembre, como se esperaba inicialmente, el reinicio de las exportaciones se ha producido el 19 de enero, marcando lo que algunos expertos consideran como los primeros envíos de pimiento a Estados Unidos en esta temporada. La recuperación de las exportaciones ha sido posible gracias a la implementación de mejoras significativas en términos de trazabilidad y hermeticidad en los invernaderos. Estas mejoras han sido clave para abordar las preocupaciones sanitarias y administrativas que llevaron al cierre del mercado en 2022. Cabe destacar que en octubre del año pasado, una misión estadounidense visitó la provincia para evaluar las condiciones y los protocolos de producción. La colaboración entre las autoridades locales y las empresas ha sido fundamental para la resolución de los problemas y la apertura del mercado. En la campaña 2022, Almería exportó un total de 2.999 toneladas de frutas y hortalizas a Estados Unidos, representando un 0,11% del total de las exportaciones de la región. Este reinicio de las exportaciones augura un panorama más optimista para el sector agrícola almeriense en el mercado internacional durante este año. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

