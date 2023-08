Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar El pingurucho que nos separa Antonio Felipe Rubio x afelipeafelipecom/7/7/15 Más artículos de este autor Por martes 08 de agosto de 2023 , 14:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Agosto es el mes de la performance sectaria de Los Coloraos. Y este año es muy significativo porque, gracias al sectarismo de lo que llaman memoria democrática, la izquierda extrema y la extrema izquierda han conseguido el desafecto del poco afecto que pudiese ir quedando de nuestra memoria histórica, tradiciones y costumbres seculares. Ya lo consiguieron con la fiesta del Día del Pendón. Esta conmemoración va quedando como residual y de escaso seguimiento gracias a la acción de unos pocos activistas islamófilos que intentaron criminalizar a los Reyes Católicos; por cierto, aclamados “excelsos” en Granada en el Día de la Toma. Tampoco es muy relevante el día del Patrón de Almería, y nunca más se supo de la Fiesta de Invierno, que supuso celebrar en la capital la primera corrida de toros en todo el mundo. Sólo nos queda la Virgen del Mar, su Romería en Torregarcía y la Feria de Almería en honor de la santísima Virgen del Mar. Y bueno sería recordar que los reaccionarios de la actual extrema izquierda intentaron suprimir el patronazgo de la Feria eliminando a la Virgen del Mar y renombrando como “Feria del Mediterráneo”. La iniciativa de la “Feria del Mediterráneo” fue del alcalde Fernando Martínez López. Este semoviente es el actual secretario de Estado de Memoria Democrática, el mismo que incorpora a la indeleble memoria de Almería haber sido el único alcalde que dejó al ayuntamiento sin dinero para pagar la nómina del mes a los funcionarios. Y esto no es historia pervertida por el sectarismo ideológico. No. Cuando Fernando Martínez perdió las elecciones, Juan Megino advirtió de que no quedaba dinero para afrontar la nómina de los funcionarios. El concejal de Hacienda, Antonio Sáez Lozano, intentó obtener un préstamo de bancos y cajas, sin éxito alguno; todo lo contrario, las entidades crediticias echaban pestes del ayuntamiento y del alcalde que lo quebró. Por fin, el intrépido concejal Sáez consiguió pagar la nómina en tiempo y forma gracias a un préstamo de la ONCE. Y esto, Fernando, si es verdadera Memoria. La gran perversión de la historia y de los hechos verdaderos es una constante en la extrema izquierda. El nefasto y ruinoso alcalde ha querido dejar su impronta sectaria devaluando la simbología de un monumento que sólo quería expresar la defensa de la libertad y el repudio al absolutismo. Así era, hasta que llegan los sectarios que se lo adjudicaron como algo inherente a sus “valores”. Es decir, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y, así, con el B. O. E. y la prepotencia de nuevos émulos de Fernando VII, el Pingurucho es declarado “Lugar de la Memoria Histórica”. Estos cachondos llaman “Lugar” a un monumento que, primero fue cenotafio en la confluencia de Rambla Belén y calle Granada, luego fue monumento en el Cementerio de San José; posteriormente, fue monolito en Puerta de Purchena, que sería trasladado a la Plaza de la Constitución, y destruido en 1943. Mucho después se encargó una réplica -que no tenía nada que ver con el original- en la Plaza Vieja… y a esto se le llama “lugar”. O sea, con este argumentario progresista, igual consideración tendría el baúl de la Piquer. El actual ayuntamiento quiso modernizar la Plaza Mayor de Almería, otorgando al Pingurucho un mejor y más vistoso emplazamiento, pero el empecinamiento de la extrema izquierda y algún celemín de la fanega estulta se interpusieron para averiar las iniciativas de una derecha “alérgica a la libertad”. Y lo peor es que la derecha sí es alérgica. Es alérgica a combatir, luchar, demostrar y derribar los estigmas que le asesta la extrema izquierda. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería ha decidido no presentar alegación alguna a la decisión sectaria de declarar “Lugar de Memoria Democrática” algo que no se colige ni con lugar, ni con memoria. Y esta actitud del PP sólo conduce a la melancolía de algunos votantes que ven cómo se desaprovecha una oportunidad que, si no tiene mucho recorrido ante una imposición gubernamental, sí sirve para demostrar las mentiras, falsedades, manipulaciones y despóticas acciones del PSOE en Almería. Y eso en política, memoria y valores tiene un innegable valor; valor que el PP no está atendiendo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Antonio Felipe Rubio Periodista

