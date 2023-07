Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) El plazo acaba mañana 15J Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por viernes 14 de julio de 2023 , 09:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia No se alarmen, no estoy hablando del plazo para el voto por correo en las elecciones generales del 23J, que ya sabemos que es el tema del momento. Estoy hablando de otro plazo, mucho más viejo y quizás más importante para nuestra historia, que pasa inadvertido pero que sigue siendo una clave para comprender muchas cosas. Mañana, 15 de julio, se cumplen 87 años de la fecha tope que tenían todos los sectores invitados a participar en la construcción de la autonomía de Andalucía para entregar sus valoraciones al proyecto de Estatuto impulsado por la Junta Liberalista, cuyo presidente de honor era Blas Infante y secretario general José Llopis. Un proyecto que contó con el apoyo de las ocho diputaciones provinciales, los ayuntamientos, partidos, sindicatos, asociaciones... Pero tuvimos mala pata tanto antes de esa fecha como después. Si todo hubiese seguido su curso, en septiembre la Cortes Generales habría debatido y votado el Estatuto, similar por lo demás al vasco y catalán (que por cierto, llegaron a ir en algún momento más retrasados que el andaluz). Y en el peor de los casos, no hubiese hecho falta ni un 4D ni un 28F, solo un 20 de Octubre. Hay que remontarse a antes de aquello, cuando la Junta Liberalista quiso reunir a las Diputaciones para avanzar en el proceso estatutario en febrero de 1932, y en ella se acordó la redacción de un anteproyecto de “Bases para el Estatuto de Andalucía”, en consonancia con la Constitución de 1931. Pero 1932 fue un año bastante movidito. La recién nacida II República se enfrentaba a un proceso de reformas modernizadoras, a una conflictividad social y laboral bastante aguda y al intento de golpe de Sanjurjo en agosto. La Junta Liberalista siguió difundiendo su mensaje para conseguir más apoyo social a la causa, y animó a que se convocara otra reunión para la discusión del documento estatutario redactado en Sevilla. Su insistencia se vio recompensada por la celebración de una Asamblea en Córdoba, durante los días 29 al 31 de enero de 1933, que se convertiría en el mayor logro en la consecución de la autonomía andaluza al lograr reunir a 236 delegados pertenecientes a los sectores políticos, económicos, profesionales, sociales y culturales más relevantes. Pero la inestabilidad política se agravó dando lugar a una crisis política y a la disolución de las primeras cortes republicanas con lo que la Asamblea de Córdoba se consideró por algunos sectores como inoportuna y los partidos políticos o eludieron su posicionamiento al respecto o buscaron su aplazamiento. Pese a ello se plantearon propuestas muy interesantes de tintes federalistas, autonomistas, regionalistas y municipalistas. Se demostró que en Andalucía había muchas voces que planteaban modelos de descentralización y autonomía diferentes a la vez que Blas Infante insistió en la necesidad de seguir reivindicando la autonomía para Andalucía y en la constitución de una Junta Regional andaluza. ¿Se imaginan lo que habría supuesto para Andalucía contar con un Estatuto propio a mitad del pasado siglo? ¿Se imaginan cómo habría cambiado nuestra historia si solo tres días después de ese plazo, una parte del Ejército que debía defender la II República no se hubiese sublevado contra ella, si los fascistas transmutados en falangistas no hubiesen colaborado decisivamente en el golpe de Estado cometiendo crímenes por doquier, y en fin... no hace falta seguir con quienes apoyaron aquello... Pues bien, aquel 15 de julio era una fecha clave, que hoy día no es ni siquiera una referencia en los libros de texto escolares porque la memoria histórica de Andalucía sigue siendo una asignatura pendiente, donde la autonomía de Andalucía sigue considerándose como una cosa que surgió durante la transición a la democracia, y no como una aspiración secular de un pueblo unido bajo la bandera que fue de Almería hace un milenio. Mañana 15J no es solo una fecha más en el calendario porque es una oportunidad para recordar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Es una ocasión para reflexionar sobre nuestra identidad y nuestro futuro como pueblo. Por cierto... que para lo del voto por correo van tarde si no lo han solicitado ya.. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria"