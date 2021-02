El Pleno de Vícar aprueba el Presupuesto 2021

La Corporación Municipal de Vícar ha celebrado esta mañana el Pleno ordinario ordinaria aplazado en su día por el fallecimiento del concejal socialista, Rosendo Martínez, para el que se ha guardado un minuto de silencio al comienzo de la sesión. Además el alcalde, Antonio Bonilla, ha tenido unas palabra de reconocimiento y respeto hacia le edil fallecido, señalando que "durante le casi cuarto de siglo que ha pertenecido a la Corporación siempre fue un buen servidor de lo público, además de una buena persona".



Dado que el orden del día ya estaba cerrado, será en el próxima sesión cuando se de cuenta al Pleno del escaño vacante, requisito para que la Junta Electoral proclame a su sustituta, que según la candidatura socialista en las últimas elecciones, correspondería ocupar a María Dolores Fernández Vargas, que ya formó parte de la Corporación Municipal en el mandato 2015-2019.



Una vez abierto el orden del día con la aprobación del acta de la sesión anterior, se sometió a aprobación definitiva el presupuesto general del Ayuntamiento para 2021, sus bases de ejecución y la plantilla de personal, una vez desestimada la reclamación al mismo presentada por Izquierda Unida. Una aprobación que contó con los votos favorables del PSOE y del concejal no adscrito, Rafael Ruda.



También se aprobó, en este caso por unanimidad la propuesta de Alcaldía para la incorporación en el Pan de Ordenación Territorial del Poniente de Almería (POTPA), de la movilidad sostenible ferroviaria dentro de la comarca y su conexión con Almería capital.Una propuesta que Vícar viene abanderando desde hace más de una década, pues como ha reflejado el propio Antonio Bonilla, "son unas obras de gran interés general, pues no hay que obviar que sin comunicaciones, no hay desarrollo posible".



Igualmente se ha aprobado por unanimidad prorrogar la vigencia del II Plan Municipal de la Familia, Infancia y Adolescencia, hasta el 31 de diciembre de este año, así como, con el voto en contra del concejal no adscrito, la aprobación inicial del Reglamento del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia, para adaptarlo a los nuevos tiempos, destacando en este nuevo docu8emento las aportaciones realizadas por los propios consejeros. Otro reglamento aprobado inicialmente ha sido el de Organización y funcionamiento de la Agrupación Local del voluntariado de Protección Civil y Emergencia, al objeto de adaptarlo a la nueva normativa.



Por último se han debatido diversas mociones presentadas por los grupos municipales, cuatro de Vox, dos del PP, una de Izquierda Unida y otra del PSOE, la mayoría de ellas aprobadas,. De hecho tan solo tres han sido rechazadas, una de Vox sobre las vacunaciones COVID-19, y dos del PP, sobre la reincorporación inmediata de los dos agentes suspendidos cautelarmente por su implicación en la operación y otra sobre mejoras en los viales, a la que el PSOE se opuso, no por las mejoras en si, sino por considerar irrespetuoso el lenguaje empleado en la exposición de la misma .