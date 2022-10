Es una información de noticiasdealmeria.com Deportes El PMD abre las inscripciones para recorrer el sendero del Arrecife de las Sirenas a San José miércoles 05 de octubre de 2022 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El 16 de octubre se realizará la ruta que cuenta con un tiempo estimado de recorrido de dos horas y media con más de 23 kilómetros noticiasdealmeria.com Los almerienses pueden embarcarse en nuevas aventuras gracias a las actividades que organiza el Patronato Municipal de Deportes con la intención de involucrar a la sociedad para conseguir unos hábitos saludables donde no falte el ejercicio físico. Dentro de la programación, las rutas de senderismo son idóneas para la práctica deportiva rodeado de naturaleza y parajes únicos en la provincia. El domingo 16 de octubre con salida desde el Auditorio Maestro Padilla, los usuarios interesados podrán participar en la nueva ruta que se ha programado con carácter lineal y que les permitirá conocer el sendero del Arrecife de las Sirenas hasta San José. Por ello, el Patronato Municipal de Deportes cuenta con las inscripciones abiertas para esta ruta que se pueden realizar en las oficinas ubicadas en el Palacio de los Juegos Mediterráneos en horario de 9.00 a 13.00 horas, o bien, ingresar a través de la aplicación disponible para iOs y Android: ‘PMD Almería’. En cuanto a las características de esta ruta, se trata de un trayecto que solamente será de un único sentido y no habrá retorno hasta el punto de inicio. Por ello, los usuarios tendrán la oportunidad de observar la belleza que aglutina la costa almeriense y, durante dos horas y media aproximadamente, los participantes caminarán más de 23 kilómetros. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

