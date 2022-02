Capital Ampliar El PMD trae una ruta de 12,5 kilómetros sábado 05 de febrero de 2022 , 09:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los interesados ya se pueden apuntar al sendero que se hará por Mina de Talco-Rambla de Belén el domingo, 13 de febrero No hay nada mejor que disfrutar de las magníficas vistas que proporciona la provincia de Almería, pero, si es acompañado de deporte, como el senderismo, la satisfacción se refuerza. Desde el Patronato Municipal de Deportes se brindan distintas posibilidades para que todos los almerienses puedan practicar su disciplina favorita. En el caso del senderismo, son cientos de almerienses los que aprovechan su tiempo libre durante los fines de semana para ponerse unas deportivas cómodas y andar hacia la montaña o playa, para ejercitarse deleitándose con cada paisaje de la capital. Por ello, el PMD vuelve a traer un nuevo sendero que se celebrará el domingo, 13 de febrero. Se trata de la ruta por Mina de Talco-Rambla de Belén. Un trayecto que se compone de 12,5 kilómetros y que tiene un recorrido circular. Partiendo desde el aparcamiento de Ballesol, los usuarios que participen iniciarán su camino hacia la Mina de Talco que se encuentra por encima del cortijo Cucarro. Durante la jornada, se visitará la Cueva del Gato, se visualizará la presa de La Peseta o la Caverna Apresto previo a la llegada a la Mina de Talco. Es un recorrido que tiene una dificultad media-alta pero que, los más veteranos, podrán realizarlo sin preocupaciones. Las inscripciones para esta ruta ya se encuentran abiertas y se podrán realizar a través de la página del Patronato Municipal de Deportes consultando el enlace www.almeriaciudad.es/pmd o, llamando al teléfono 950 33 21 00. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.