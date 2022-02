Capital El Casco Histórico quiere enamorar por San Valentín viernes 04 de febrero de 2022 , 19:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La presidenta de la AVV, Magdalena Cantero, presenta la iniciativa, que incluye una intervención artística, decoración de fachadas, danza, música clásica y una misa en la Catedral



El casco histórico es el corazón de Almería y la asociación de vecinos de este barrio quiere que el amor que se vive en febrero con motivo del Día de San Valentín se respire por todas las calles de esta arteria principal de la ciudad. Por eso, ha organizado un programa de actividades, que bajo el nombre ‘Trae tu corazón a San Valentín’ ha enamorado a los comerciantes, hosteleros, empresarios y, por supuesto, a los vecinos. La asociación de vecinos Casco Histórico ha presentado la iniciativa, que “se celebrará del 10 al 14 de febrero, arropada por Asempal, Ashal y Almería Centro. Incluirá decoración de fachadas, música clásica, danza, una intervención artística y una misa en la Catedral”, explica la presidenta de la Asociación, Magdalena Cantero. “Queremos poner en valor la figura de San Valentín, representada en el relieve del gran artista almeriense Jesús de Perceval, y que todas las personas que están enamorado de su pareja, la ciudad o la vida, paseen por nuestras calles, compren en los comercios, degusten la gastronomía de nuestros bares y restaurantes, y disfruten de la belleza del casco histórico”, añade Magdalena Cantero. Programa del 10 al 14 de febrero La Plaza Campoamor es el centro del barrio y ahí es donde comenzará la programación, el día 10, con la inauguración de una intervención artística, que inundará este mágico espacio de corazones. Así mismo, la pasión se extenderá por las diferentes calles hasta el 14 de febrero con un concurso de decoración de fachadas de vecinos y comercios. El prestigioso diseñador Daniel Cerdán se ha sumado a esta iniciativa con la creación de un corazón para San Valentín, que se exhibirá en comercios y hostelería y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española Contra el Cáncer. El día 11, a las 8 de la tarde, en la Plaza Careaga, habrá una actuación de alumnas del Centro de Danza Entreacto, y al día siguiente, a la misma hora y espacio, José Carlos Esteban-Hanza, deleitará con un concierto de piano. El programa concluirá con una misa en honor a San Valentín, el día 14, a las 19.30 horas. La presentación se ha celebrado en la azotea del Hotel Catedral, con unas espectaculares vistas del barrio, casi tocando la Catedral y, con la Alcazaba al fondo. La asociación ha estado arropada por diferentes entidades. En primer lugar, la asociación Almería Centro. Su presidenta, María Trinidad Villegas, ha agradecido “el interés de los vecinos del casco histórico por dar vida al corazón de la ciudad”. Por su parte, Luis Escámez, vicepresidente de Asempal, ha aportado el dato de que “las ciudades más prósperas son las que tienen un comercio local más consolidado, porque el comercio es el que hace ciudad. Por eso, debemos evitar la deslocalización del comercio del centro de la ciudad, es un error”. El presidente de Ashal, Pedro Sánchez-Fortun, ha querido visualizar la foto de esta rueda de prensa para que “las administraciones vean que vecinos, comerciantes y hosteleros estamos unidos, y con el apoyo público, podemos hacer florecer el centro de Almería”. Por último, el creador Daniel Cerdán, que tras veinte años trabajando en Londres, ha establecido su taller en el casco histórico, ha expresado que “está bien que esta ciudad crezca, pero sin olvidar el casco antiguo, que es el corazón de Almería”. Como ha concluido Magdalena Cantero, “está demostrando que en este barrio nos sobra pasión, empuje y ganas para poner en valor y revitalizar el centro histórico”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

