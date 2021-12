Deportes El Poli Ejido afronta “tres ‘finales’ que hay que ganar sí o sí” miércoles 15 de diciembre de 2021 , 16:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Darío Gutiérrez, míster celeste, valora la reciente derrota en Albolote contra un rival directo por meterse entre los mejores La pérdida del pasado sábado por 3-2 frente a Herogra Albolote Futsal, ha sacado al Poli Ejido Club de Fútbol de la zona de clasificación para luchar por el ascenso en el Grupo 18 de la Tercera División Nacional de fútbol sala, cuya liga regular encara las tres últimas jornadas, dos de ellas al regresar del parón invernal. Sobre el reciente encuentro jugado por el conjunto celeste en tierras granadinas, Darío Gutiérrez ha mencionado que estuvo “muy igualado con momentos para los dos equipos”, y si bien “quizás nosotros tuvimos las ocasiones más claras, no las materializamos, y en un partido igualado eso te penaliza mucho”. También, el ejidense ha repasado del duelo que “comenzó con alguna ocasión clara para nosotros que no pudimos convertir en gol y tras dos errores se pusieron con un colchón de 2-0”. Sin embargo, “los nuestros no iban a bajar los brazos y salieron la segunda parte con el claro objetivo de darle la vuelta al partido”. Rápida reacción Así, “el equipo fue arrollador por momentos, consiguió empatar el marcador y crear ocasiones para ponernos arriba, pero estas no terminaban de entrar”, mientras que “Albolote, con el paso de los minutos y con nuestro equipo volcado, empezaba a tener ocasiones”, aunque “no tan claras”, destacando Darío que el Poli “volvió a lograr defender una inferioridad de tres contra cinco”. Después de salvar heroicamente esa notable diferencia numérica, los del Poniente almeriense gozaron de “las mejores oportunidades para ponerse al mando”, habiendo un desenlace inesperado” al encajar “un gol que hace mucho daño”, pues el tanto de la victoria alboloteña llegó a menos de seis segundos para terminar el compromiso. En definitiva, el técnico del Poli Ejido CF ha catalogado la derrota frente a un rival directo como “un tropiezo importante”, por lo que “solamente tenemos que pensar que nos quedan tres ‘finales’ que hay que ganar sí o sí”. La próxima cita se celebrará el sábado a las 18 horas, recibiendo a la AD Mutrayil FS en el Pabellón Municipal de Santa María del Águila. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El Poli Ejido CF visita al CD Vícar Cultural en un partido aplazado

