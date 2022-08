Deportes El Poli Ejido cadete de fútbol sala se gana un histórico ascenso a la máxima categoría viernes 26 de agosto de 2022 , 18:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Subcampeones de Almería en la liga, de la Copa Federación y de Juego Limpio, los celestes de futsal estarán en el equivalente a la División de Honor de fútbol La campaña 2021/22 ha sido casi perfecta para el Poli Ejido Club de Fútbol cadete de fútbol sala, quedándose realmente muy cerca de haber completado un ‘repóker’ tras proclamarse subcampeón de Almería en la Segunda División Andaluza (al igual que el curso pasado), así como de la Copa Federación, de la Supercopa de Almería y de la Clasificación de Juego Limpio. Bajo esta condición, el Poli ha ascendido de la Segunda División Andaluza Cadete a la Primera División Andaluza Cadete, destacando que se trata de la categoría más alta en esta edad (equivalente a la División de Honor Andaluza Cadete de fútbol) y en la que los equipos participantes viajan por toda Andalucía, habiendo grupo único. Hay que recordar que los celestes también fueron subcampeones ligueros e incluso campeones coperos en 2021, no revalidando el título este año al perder 2-1 frente al CF Balerma 2015 en la final disputada en el Pabellón Municipal balermero, donde al descanso se llegó sin goles y el Poli se puso al mando mediado el segundo tiempo, pero los anfitriones remontaron en los últimos minutos. Números de escándalo Previamente, el conjunto ejidense colideró la fase de grupos con 15 puntos de 18 posibles al imponerse 1-5 y 6-0 al CD Comarca de Níjar; 0-11 y 12-0 al CD Adra Milo Gades Abdera; y 4-3 a Balerma, ante el que cayó 6-2, batiendo 3-8 a la AD Roquetas 2018 en los cuartos de final y superando 7-1 y 1-7 a los nijareños en las semifinales. Gran e histórico premio para el plantel celeste que entrena Elías Suárez, quien en la final de Copa contó con Nando Luque como delegado, dándolo todo en la pista los jugadores Cristian Céspedes Romera, Pablo Valdivieso Giménez, Germán Santiago Baños, Francisco Javier Alonso Valdivia, Pablo Del Barco Ruiz, Adrián Ruiz Romero, Francisco José Parrilla Figueredo, Marcos Antonio Maldonado López, Daniel Moreno Fernández, Nicolás Villegas Arroyo, Simon Mendy Silva y Hugo Ruiz Ramos. Sumando los excelentes números logrados en la competición liguera (líder de la fase regular con 35 de 42 puntos posibles), el balance global de la temporada del Poli Ejido CF ha sido de 20 victorias y solo dos empates y cinco derrotas, marcando la friolera cantidad de 202 tantos (7,48 de media por partido) y encajando 68 (promedio de 2,52), suponiendo un +134 de golaveraje. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.