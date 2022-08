Capital Ampliar El "sabor" del Rincón Cubano sigue triunfando en la Feria viernes 26 de agosto de 2022 , 16:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Pecera sigue siendo una de las citas claves en la Feria de Almería, una caseta de larga tradición impulsada por el Partido Comunista, y más tarde por Izquierda Unida. Este año nuevamente el Rincón Cubano está triunfando con sus combinados y cócteles de sabor tropical y compromiso político, para lo cual basta observar las banderas de la II República española, o la de Cuba, pero no faltan los mensajes en ruso, muy en consonancia con la guerra contra Ucrania. Pero más allá de los detalles políticos, el Rincón Cubano ofrece lomo, pinchos, hamburguesas, morcilla,,, pero todo muy de aquí, que se puede acompañar de combinados a base de melón, coco y furtas tropicales. Y también hay música latina para bailar. En La Pecera trabaja la propia militancia de modo voluntario, y entre otros colaboran Amalia Román, Pilar Yeste, Eva Villanueva, Enrique Jiménez, y Angélia Olea. La caseta es un punto violeta, y por tanto un lugar seguro para las mujeres en general, y también para personas con cualquier tipo de orientación sexual. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

