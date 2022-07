Deportes El Poli Ejido juvenil de fútbol sala completa su triplete al ganar la Copa Federación lunes 25 de julio de 2022 , 15:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los celestes también han sido campeones de Almería en la liga, sin olvidar el premio al Juego Limpio Indudablemente, será harto complicado que se olvide la temporada 2021/22 por parte del Poli Ejido Club de Fútbol juvenil de la modalidad de fútbol sala, puesto que ha terminado arrasando en lo que a títulos se refiere al proclamarse tanto campeón de Almería en la competición liguera como campeón en la posterior Copa Federación. Cabe remarcar que el conjunto celeste se ha compuesto netamente de jugadores ejidenses, quedando demostrado una vez más que el futsal es una fuente inagotable de talentos en el municipio, algo que en el Poli tienen muy presente y la conquista del triplete así lo atestigua. Y es que a los triunfos en las canchas hay que añadir otro premio igual de importante, el de haber liderado la Clasificación de Juego Limpio, completando un curso digno de enmarcar, en el que el balance global ha sido de 14 partidos ganados, uno empatado y seis perdidos, anotando un total de 128 goles a favor y recibiendo 95 en contra (+33 de golaveraje). Remontadas ‘a lo Champions’ Acerca de la victoria copera, el Poli Ejido CF ha tenido que emular nada menos que al Real Madrid en la reciente Champions League, remontando los chicos que entrena José Peralta ‘Mazo’ en los cuartos de final para superar la derrota inicial por 8-5 (el 9 de abril), precisamente frente a la Peña Real Madrid de Viator Asociación Cultural, venciendo 8-0 en el duelo de vuelta (el 23 del mismo mes). Luego, el Poli cayó 1-2 en la ida de las semifinales (el 30 de abril) ante la AD Alhama, forzando la prórroga en la vuelta (el 8 de mayo) e imponiéndose en ella 7-9, logrando el pase a la final en la que doblegó 6-2 al CF Balerma 2015, celebrada de hecho en el Pabellón Municipal balermero. Fue un choque intenso en el que el Poli Ejido se adelantó muy pronto, colocando el 2-0 a los ocho minutos y al descanso se llegó 2-1 aunque, tras él, los cuatro tantos de los celestes entre el 3-1 del minuto 25 y el 6-1 del 34 sentenciaron la contienda, por lo que la alegría se desbordó en un plantel que ha cerrado la campaña colmada de éxitos. Junto al míster, en el banquillo del Poli en la final de Copa estuvieron Rita Díaz Galera y Darío Gutiérrez Fernández en calidad de delegados, y los protagonistas en la pista fueron los jugadores Mohamed Mansour Díaz, José Antonio Díaz Moreno, Francisco Javier Sánchez Ruiz, Sergio Peralta Barrionuevo, Abdenassar Fagrache Hammouch, Iván Yebra Fernández, Javier Pérez Fernández, José Antonio Peralta Díaz, Daniel Bosquet Sánchez, Mohamed Manneh Manneh, Mario González Peralta y Rayane Issaoui El Otmani. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

