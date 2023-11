Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes El Poli ratifica su reacción frente a otro candidato a los play off de ascenso lunes 06 de noviembre de 2023 , 11:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Nuevo empate a dos tantos del Polideportivo El Ejido en tierras malagueñas. Sí hace siete días fue en el terreno de juego del líder, el Juventud de Torremolinos, este domingo ha logrado salvar y sumar un punto en una situación más compleja, porque a falta de once minutos perdía por dos a cero frente al Atlético Malagueño que cedió dos puntos muy valiosos en la lucha por los puestos de play off de ascenso. Nuevo empate a dos tantos del Polideportivo El Ejido en tierras malagueñas. Sí hace siete días fue en el terreno de juego del líder, el Juventud de Torremolinos, este domingo ha logrado salvar y sumar un punto en una situación más compleja, porque a falta de once minutos perdía por dos a cero frente al Atlético Malagueño que cedió dos puntos muy valiosos en la lucha por los puestos de play off de ascenso. Aunque los jugadores de ‘Pumuki’ Heredia entraron bien al enfrentamiento con sendos remates de Jaime Lorente y Brian, los locales se crecieron, llevaron la iniciativa y el control del partido en este primer tiempo, ayudado por la eficacia que tuvieron en dos jugadas claves. A los 32 minutos, Jesús, remató de cabeza un saque de esquina para anotar el 1-0, y a los 45 Adri López, resolvió en el área con un disparo con la derecha para anotar un 2-0 que se antojaba difícil de superar para los ejidenses. Tras el descanso, doble cambio del Poli entrando Diego Llorente y David Montes por los juveniles Christian y Vitales, que ocasionó que Yeray retrasase su posición en el lateral zurdo, mientras que Diego Llorente acompañó a Brian en ataque. Aunque los visitantes lo intentaron, lo cierto es que hasta la recta final del choque no lograron meterse en el partido, debido al control que mantuvo el Malagueño sobre el Polideportivo El Ejido, que a los 65 minutos pudo acortar distancias en una jugada de Brian y que no fue culminada por Diego Llorente cuando intentó rematar. Sin embargo, lo que parecía muy difícil fue posible tras un buen balón de Yeray sobre Ibra, y este a Jaime Lorente que supo resolver dentro del área tras el error de la zaga, cruzando el balón el media punta almeriense junto al segundo palo, y ocasionando una reacción en el tramo final del partido que culminó Diego Llorente tras ser derribado en el área local. El delantero almeriense asumió la responsabilidad en el minuto 90, y lograba el tanto del empate a dos, tras aprovechar el rechace del meta Céspedes que adivinó el penalti de Diego. Mas emoción casi imposible. Al final un esperanzador 2-2, con un bloque ejidense que alineó de principio a los juveniles Christian y Vitales, y un cuerpo técnico que hizo debutar en categoría nacional también a los jóvenes Rubén Figueroa y Juan Mellado. Un buen punto, nuevamente con sabor a victoria que supone el sexto empate en nueve encuentros cuando la plantilla está más mermada de efectivos, y que coloca al Poli fuera de los puestos de descenso. El domingo a las 17 horas visita el municipal ejidense los granadinos de Maracena, en un choque muy interesante en busca de la ansiada primera victoria de los celestes. FICHA TÉCNICA 2 Atlético Malagueño: Céspedes; Rafita, Arriaza, Recio, Benito; Contreras, Núñez (Samu, m. 56); Ochoa (Valcarce, m. 78), Jesús, Adri López; Rubén Sánchez (Chupete, m. 67). 2 Polideportivo El Ejido: Godino; Pedro Ramírez, Pablo, Quesada, Vitales (David Montes, m. 46); Eteki (Rubén Figueroa, m. 81), Montes (Ibra, m. 72); Jaime Lorente, Christian (Diego Llorente, m. 46); Yeray, Brian (Juan, m. 88). Árbitro: José Miguel Aranda Zayas del colegio jienense. Amonestó a los locales Chupete (78′), Samu (87′) y al entrenador Juan Francisco Funes (90′). Por los ejidenses a Yeray (38′), Brian (60′), David Montes (62′), Pedro Ramírez (72′) y Quesada (81′). Goles: 1-0, m. 32. Jesús. 2-0, m. 45. Adri López. 2-1, m. 79. Jaime Lorente. 2-2, m. 90. Diego Llorente. Estadio: Ciudad Deportiva de la Federación Malagueña ante unos 200 seguidores en una mañana soleada y con viento. Asistieron igualmente fieles seguidores celestes, y el presidente del Polideportivo El Ejido, Alejandro Bouza. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas El Poli reacciona con rabia y orgullo en Torremolinos