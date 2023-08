Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PP afirma que con Juanma Moreno han mejorado las condiciones del turno de oficio

lunes 14 de agosto de 2023 , 20:08h

Rosalía Espinosa recuerda que durante los gobiernos socialistas no se incrementaban las retribuciones de la Justicia gratuita e incluso las bajaron en 2012

La coordinadora de Justicia del PP Andaluz y secretaria de Justicia del PP de Almería, Rosalía Espinosa, ha puesto hoy de manifiesto las mejoras que el Gobierno de Juanma Moreno está llevando a cabo en las condiciones del turno de oficio, un servicio que ha sido desatendido y maltratado durante décadas ya que con los gobiernos socialistas no se incrementaban las retribuciones, e incluso las bajaron en 2012.

Espinosa afirma que “no es justo que un abogado que trabaja para un ciudadano no cobre por el trabajo realizado si después el ciudadano no reclama o no tiene derecho a este servicio gratuito”, por eso, los abogados y procuradores que trabajan en Andalucía se van a beneficiar de una nueva Orden de Módulos y Bases del Turno de Oficio que retribuye nuevos servicios a estos profesionales como la mediación por la que los abogados percibirán 400 euros o la designación de abogado a requerimiento judicial.

La secretaria de Justicia del PP recuerda que el 1 de enero de 2023 Andalucía ya incrementó de forma lineal un 4% todas las retribuciones que perciben abogados y procuradores por sus actuaciones dentro del Turno de Oficio, y señala que a partir del 1 de enero de 2024 se actualizarán las cuantías que estaban congeladas desde 2009.

“Andalucía pasará a estar por encima de la media española en el pago de asistencia en casos de medidas provisionales, juicios abreviados y juicios rápidos, o procedimientos con jurado. Además, la nueva orden permitirá la actualización de los módulos anualmente”, ha señalado.

Rosalía Espinosa afirma que para el Gobierno de Juanma Moreno el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita ha sido una prioridad y por ello desde 2019 se han llevado a cabo varias actuaciones como una reforma del Reglamento de la Justicia Gratuita que ha permitido reducir los plazos de pago situándose en unos 15 o 20 días hábiles tras la entrega de las certificaciones cuando con los gobiernos socialistas eran meses e incluso se llegó al año; una orden reguladora de las guardias que realizan los abogados que ha entrado en vigor este año y ha supuesto un incremento de entre un 20% y un 60% de las cuantías que perciben los letrados por este servicio; y un aumento del número de guardias autorizadas en 2023, con la incorporación de 7.300 guardias más para el turno especializado en violencia de género.