Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El PP anima a los almerienses a convertirse en “familias acogedoras” sábado 29 de julio de 2023 , 19:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Rocío Sánchez afirma que el acogimiento familiar es uno de los grandes retos del Gobierno Andaluz. Destaca que el presupuesto destinado a estas prestaciones ha aumentado un 12,5% en 2023 en relación a 2022, pasando de 14,7 millones a 16,5 millones de euros La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP de Almería, Rocío Sánchez, ha destacado que uno de los grandes retos del Gobierno de Juanma Moreno es el acogimiento familiar y ha animado a los almerienses a “abrir las puertas de sus hogares” a los menores que actualmente se encuentran en centros de protección, más de 2.200 en toda Andalucía. Sánchez Llamas señala que son numerosas las familias que han dado este paso, más de 1.800 en Andalucía, pero explica que se necesitan más para que los menores sientan el amor de un hogar y el cariño de una familia. “Vivir en el seno de una familia y no en un centro de protección es lo mejor para los menores y por eso desde el PP animamos a los almerienses a dar un paso con el que seguro se sentirán reconfortados y que ayudará a que los niños avancen mucho más en todos los aspectos y puedan tener una vida mucho más plena”, asegura. La vicesecretaria del PP recuerda que el Gobierno de Juanma Moreno ha aumentado el presupuesto destinado a estas prestaciones un 12,5% en 2023, pasando de 14,7 millones el año pasado a 16,5 millones este año. “Todas las familias que quieran acoger a menores tutelados tendrán el respaldo del Gobierno andaluz. Para Juanma Moreno estas políticas son una prioridad por ello en todo momento los que se decidan a acoger a un menor tendrán la ayuda de la administración autonómica que será la que sufrague todos los gastos que los menores ocasionen”, afirma. Por último, Rocío Sánchez subraya que los almerienses son personas solidarias y espera que la campaña lanzada por la Junta de Andalucía bajo el lema “Acoger-Adoptar-Colaborar da Mucho” sea un éxito no solo en la provincia, sino en toda la comunidad. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

350 menores tutelados en Almería buscan hogar