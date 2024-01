Almería Ampliar ¿Te animas a acoger? Almería sí jueves 25 de enero de 2024 , 09:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Integración Social, Óscar Bleda, junto al delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, animan a las familias a acoger a menores con necesidades Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía, a través del Área de Integración Social, Participación y Distritos y de la Delegación territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en la provincia de Almería, han animado a las familias almerienses a abrir las puertas de su casa a los menores que se encuentran actualmente en centros de protección, más de trescientos cincuenta en toda la provincia. “Almería por el acogimiento familiar” es la iniciativa lanzada en este objetivo por la Junta de Andalucía a la que se ha sumado el Ayuntamiento de Almería “prestando los medios a su alcance para la difusión de esta campaña -mupis, anuncios publicitarios y a través de los propios Centros de Servicios Sociales Comunitarios-. Las administraciones debemos estar coordinadas y cooperar para garantizar que los menores en dificultades, no acompañados, en guardia o custodia, puedan crecer en un entorno familiar”, ha explicado el concejal de Integración Social, Participación y Distritos, Oscar Bleda. Acompañado del delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Almería, Francisco González Bellido, el edil popular ha agradecido a la Junta de Andalucía el trabajo que viene realizando “para que los niños que hoy residen en centros de protección vivan en hogares “Con esta campaña pretendemos que Almería se sensibilice con esta cuestión”, ha explicado el delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, agradeciendo una vez más la “colaboración” del Ayuntamiento. “Es importante que la sociedad comprenda que el acompañamiento familiar es una urgencia social. Estos niños necesitan el calor de una familia, mientras se resuelven los problemas familiares que tienen. De ahí la importancia de fomentar ese acogimiento familiar”, ha subrayado González Bellido. Las familias interesadas en participar de esta iniciativa pueden hacerlo a través de la página www.acoge-adopta-colabora.es, dirigirse a los Centros Sociales Comunitarios, dependientes del Ayuntamiento de Almería, o al Servicio de Protección de Menores, en su caso dependiente de la Junta de Andalucía. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

