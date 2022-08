El PP anima a los almerienses a donar sangre

sábado 13 de agosto de 2022 , 11:23h

El secretario de Sanidad del PP de Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha animado a los almerienses a seguir siendo tan solidarios como hasta ahora y donar sangre en los puntos fijos de las ciudades así como en las unidades móviles que se están desplazando por toda la provincia con el fin de reforzar los centros de transfusión durante todo el periodo vacacional especialmente en los días en los que se producen más desplazamientos como puede ser el puente de agosto.

Belmonte recuerda que desde el Gobierno andaluz se ha puesto en marcha una campaña de verano de donación de sangre con la que se pretende concienciar a la población de la necesidad de contar con los componentes sanguíneos en nuestros centros hospitalarios que siguen a pleno rendimiento en la época estival y en los que también se pueden llegar a plantear situaciones que demandan más transfusiones, de ahí el llamamiento que el PP de Almería hace a los almerienses para contribuir de forma solidaria con nuestra sanidad.

En este sentido señala que las próximas colectas de sangre están previstas en día 16 de agosto en Instinción y Rioja; el 17 de agosto en Cabo de Gata; el 18 y 19 de agosto en la Puebla de Vícar; 22 de agosto en Purchena; 23 de agosto en Los Gallardos; 24 de agosto Las Negras y Zurgena; 25 de agosto Huércal de Almería; 26 de agosto Laujar de Andarax; 29 y 30 de agosto Tíjola y 31 de agosto Olula del Río.

El secretario de Sanidad del PP destaca que Almería siempre se ha caracterizado por ser una tierra especialmente solidaria que ha contribuido en todo momento a mantener las reservas sanguíneas en niveles adecuados y agradece la labor que el personal sanitario está haciendo para que nuestros Centros de Transfusión Sanguínea funcionen al 100% en estas fechas en las que a pesar de las vacaciones muchos pacientes siguen requiriendo tratamiento en los centros hospitalarios.

Por último Juan de la Cruz Belmonte anima también a aquellos almerienses que todavía no son donantes de sangre a incorporarse a este registro siempre y cuando cumplan con los requisitos impuestos por el Servicio Andaluz de Salud entre los que se encuentran tener una edad comprendida entre los 18 y los 65 años, pesar más de 50 kilos, no padecer enfermedades crónicas ni infecciones aguas, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como la hepatitis, sífilis o sida.