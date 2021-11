El PP asegura que el ‘peaje’ en autovías lastrará la economía almeriense

martes 16 de noviembre de 2021 , 14:58h

José Antonio García afirma que esta medida perjudicaría gravemente al sector del transporte y a miles de automovilistas de la provincia

El vicesecretario general de Infraestructuras y Movilidad del PP de Almería, José Antonio García, la secretaria de carreteras María del Mar García Lorca, y el secretario de Transportes, Manuel José Abad, han tachado hoy de “grave error” el pago por el uso de las autovías que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez y han recordado que el Gobierno de Juanma Moreno ya se ha comprometido a no aplicar esos peajes en los 10.500 kilómetros de carreteras que son de competencia autonómica en nuestra comunidad, de los que 868,41 kilómetros se encuentran en la provincia de Almería. Sin embargo, si se verían afectados los 370 kilómetros de la red de carreteras del Estado en nuestra provincia.



José Antonio García califica esta medida, que no ha sido consensuada con las Comunidades Autónomas, como un claro ataque a la recuperación económica que por supuesto no pasa por imponer nuevos impuestos y tasas como pretende el Gobierno de Sánchez.



“En lo que tendría que pensar Pedro Sánchez es en liberar de carga a empresas y consumidores, que bastante castigo tienen con la subida de los carburantes, y no en sacar dinero de donde sea para pagar su ejército de ministros y asesores”, explica.



El vicesecretario del PP señala además que Andalucía, por su extensión, por su movilidad entre provincias y por ser frontera internacional, sería una de las comunidades más perjudicadas, al igual que el sector del transporte que supone el 8,5% del PIB y genera 1,3 millones de empleos en nuestra comunidad.



“Desde el PP no vamos a permitir que los transportistas y los millones de automovilistas sufran otro sablazo fiscal pagando peajes por circular por autovías que son infraestructuras públicas y gratuitas porque los ciudadanos ya hemos pagado su construcción con nuestros impuestos”, afirma.



Por último, José Antonio García explica que con esta medida el Gobierno de Pedro Sánchez demuestra también su escaso interés por los municipios del interior de la provincia ya que las autovías son el primer eje de comunicación entre las zonas de interior y la capital. Por ello ha vuelto a exigir que se olvide de la idea de instalar peajes que ayudarían mucho más a la despoblación de nuestros pequeños municipios.



Por su parte, tanto la secretaria de Carreteras, María del Mar García Lorca, como el secretario de Transportes del PP de Almería, Manuel Abad, afirman que esta medida es “completamente inoportuna” en un momento en el que las familias están recuperando la normalidad tras la pandemia y están deseando viajar y visitar a sus familiares.



García Lorca y Abad esperan que el Gobierno de Sánchez reconsidere esta decisión y tome nota de la gestión del PP en la Junta. En este sentido le recuerdan que Juanma Moreno eliminó hace casi dos años el peaje de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz y que su gobierno está llevando a cabo importantes rebajas fiscales para beneficiar a las familias, empresas y autónomos.



Finalmente señalan que cada día que pasa se hace más evidente la necesidad de un cambio de Gobierno en nuestro país, alternativa que pasa por el Partido Popular y por Pablo Casado, frente a un Partido Socialista que sube la cuota de los autónomos, impone peajes en las autovías, con el que la gasolina y el diesel marcan precios históricos y que no frena la subida de la luz.