El PP de Abla presenta un proyecto ambicioso para asegurar un futuro mejor a todos los abulenses

lunes 22 de mayo de 2023 , 12:41h

Antonio Fernández ha explicado a sus vecinos que piensa generar más empleo de calidad, asentar la población y garantizar un futuro longevo al pueblo

El candidato del PP y alcalde de Abla, Antonio Fernández, ha presentado a los hombres y mujeres que le van a acompañar los próximos cuatro años en el Ayuntamiento si consigue revalidar su mandato con el apoyo de los vecinos, un equipo al que todos los abulenses conocen, que afronta los problemas que puedan surgir en el pueblo a diario y que no se presenta para vivir de la política, sino que lo hace para asegurar un futuro mejor para todos los vecinos.

Antonio Fernández ha explicado que cuenta con un proyecto ambicioso que irán desarrollando durante la próxima legislatura a medida que vayan consiguiendo la financiación necesaria para llevarlo a cabo, de la mano de administraciones como la Junta y la Diputación, administraciones que ya se han volcado con el municipio en estos últimos cuatro años.

Antonio Fernández ha reconocido que el principal problema que afronta Abla sigue siendo la despoblación, fruto de la falta durante muchos años de oportunidades para los jóvenes que se veían obligados a marcharse en busca de un futuro mejor. Pero se ha mostrado muy orgulloso de las medidas adoptadas por el PP con las que han conseguido mantener la población en torno a los 1250 habitantes. Por ello y para continuar con el cambio de rumbo, ha pedido el voto para el Partido Popular y para que los jóvenes tengan la opción de quedarse a trabajar en Abla y crear un proyecto de futuro.

El candidato popular ha presentado ante sus vecinos un proyecto atractivo a las inversiones productivas generadoras de empleo, con el que van a mejorar la calidad de los empleos, con sueldos dignos, y con el que van a impulsar el tejido empresarial del municipio. Además se ha comprometió a crear un parque-jardín de esparcimiento para los mayores junto a la residencia Río Nacimiento; varios parking y zonas de aparcamiento para descongestionar el casco histórico; una rotonda en el cruce del Ventorrillo y en la carretera de la Estación; mejora de la eficiencia energética; construir un nuevo pozo de abastecimiento en la Fuente del Manzano; seguir mejorando los caminos rurales; crear una oficina de información y dinamización turística; impulsar la puesta en funcionamiento del restaurante del área recreativa del Serbal; crear una verdadera oferta de alojamientos turísticos; revalorizar el patrimonio histórico y cultural; impulsar las tradiciones y festividades; continuar mejorando las instalaciones del colegio; o trabajar para que el centro de salud cuente con instalaciones y equipos más modernos y eficaces.

Antonio Fernández ha estado acompañado por el parlamentario andaluz, Manuel Guzmán, y el presidente del PP de Gádor y diputado provincial, Eugenio Gonzálvez, quienes han pedido a los vecinos que el próximo 28 de mayo confíen de nuevo en el proyecto de Antonio Fernández, un hombre enamorado de su municipio, que se está dejando la piel para que Abla brille cada día más, que es buena persona, que trata a todos sus vecinos por igual y que tiene las ideas claras para que su pueblo siga teniendo futuro.

“Si queréis que el cambio que se ha iniciado con Antonio siga adelante y que vuestra localidad no retroceda, el próximo domingo la única opción posible es votar a Antonio y su equipo. No os vais a arrepentir, Abla seguirá avanzando y siendo un referente en la comarca. No lo dudéis, Antonio Fernández es la mejor opción para el futuro de todos los abulenses”, han concluido.