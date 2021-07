El PP exige el regreso inmediato del tren a la capital

martes 13 de julio de 2021 , 15:28h

Aunque la obra tenía un tiempo previsto de ejecución de 12 meses, la conexión por tren de la ciudad lleva en suspenso desde el 18 de noviembre de 2018

“Exigimos la apertura inmediata de la línea ferroviaria que conecta Madrid con la capital”. Así de contundente se ha mostrado el diputado nacional, Miguel Ángel Castellón, después de haber recibido una respuesta parlamentaria del Gobierno el pasado 8 de julio en la que no se da una fecha exacta de la puesta en servicio de los trenes que hace más de un año debían estar llegando a la ciudad.



Castellón recuerda que la conexión por tren con Almería está interrumpida desde el 18 de noviembre de 2018 por unas obras que tenían un tiempo de ejecución de 12 meses, y que como en tantas ocasiones, el Gobierno de Pedro Sánchez ha incumplido.



El diputado del PP denuncia que “los almerienses llevamos dos años y siete meses aislados por tren” y critica que el Gobierno, ante una pregunta del Grupo Parlamentario del PP formulada en el mes de enero en el Congreso, se limite a señalar seis meses después que “actualmente las obras se encuentran en fase avanzada de ejecución, tras lo cual darán inicio las pruebas, y posteriormente se realizará el proceso necesario para la autorización de puesta en servicio”.



Miguel Ángel Castellón critica que mientras el Gobierno de Pedro Sánchez da “respuestas vagas” a los almerienses en la Cámara Baja, sin especificar lo que el PP solicita en cada una de sus preguntas parlamentarias, los ciudadanos se tienen que enterar, por el departamento de venta de Renfe, que la finalización de las obras está prevista para este viernes.



“El Gobierno de Pedro Sánchez miente todo el tiempo a los almerienses. El pasado mes de abril aseguraron, y así se reflejó en la prensa de la provincia, que la apertura de la línea era inminente. Y ahora, tras seis meses de espera, nos contestan diciendo que las obras aún no han finalizado y que hay que certificar la línea”, afirma.



El diputado del PP traslada la “preocupación” que reina en el PP de Almería ante los continuos retrasos que se están produciendo en las obras para la llegada del AVE entre Almería y Murcia, una línea ferroviaria “paralizada” desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno a pesar de ser “prioritaria” para el desarrollo de nuestra provincia y de nuestros sectores productivos.



Por último, señala que lo que demuestra el cambio de ministros que ha llevado a cabo Sánchez es que “estamos ante un gobierno en descomposición que se está abrazando a radicales e independentistas, que son los que mueven los hilos” e invita a la nueva Ministra de Fomento a visitar la provincia y conocer la “desastrosa situación de unas obras que estaba previsto que concluyeran en 2023 y que por la ineficacia del PSOE no lo harán hasta 2026 como mínimo”.