El PP inicia una campaña #SánchezApagaYVete

viernes 17 de septiembre de 2021 , 15:05h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

González Terol y Fernández-Pacheco acuden a una mesa que explica la reforma de Casado que permitirá bajar un 20% la factura de la luz







El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, y el secretario del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, junto a diputados, parlamentarios andaluces y senadores, han participado hoy en una de las mesas informativas que el PP de Almería va a distribuir por toda la provincia para dar a conocer la propuesta de Pablo Casado para rebajar la factura eléctrica un 20% ante la inacción del Gobierno.



González Terol ha denunciado la “mal llamada recuperación justa” de la que presume Sánchez, con el doble de paro del resto de la UE, con un Ingreso Mínimo Vital que no llega ni a un tercio de los solicitantes y con cientos de miles de autónomos y pymes fuera de las ayudas.



Además, ha criticado que las Comunidades Autónomas reciben 15.000 millones de euros menos de los prometidos y el abandono de los ayuntamientos, para los que el PP exige 3.000 millones de un fondo COVID para hacer frente a los efectos de la pandemia, porque “han asumido sobrecostes y el Gobierno no les asiste”.



En su intervención el vicesecretario de Política Territorial del PP ha alertado de un “hito histórico” en la subida de la luz, hasta un 280% y “aquí no dimite nadie”, mientras que, con un incremento del 8%, Sánchez llegó a exigir la dimisión de Rajoy.



González Terol ha puesto el acento en el aumento de la factura de la luz a trabajadores, autónomos y regantes, a quienes el Gobierno deja abandonados, porque es “incapaz” de poner en marcha fórmulas sencillas como las que propone el PP, que supondrían un ahorro de un 20 % y 9.000 millones de euros menos.



“Con esta campaña ponemos negro sobre blanco lo que va a suponer este sobre coste en el precio de la luz. En Almería una peluquería que pagaba 900 euros de luz al año pasará a pagar 1.709, 809 euros más (casi un 100% más); una pescadería que pagaba 700 euros de luz en la ciudad de Almería pasará a pagar 1.000 euros al año, 300 euros más (un 30% de incremento), y en los invernaderos el coste energético por año de una hectárea de una explotación agrícola ha crecido más de un 27%, mientras que la factura eléctrica de los regantes se ha incrementado en un 372% en los últimos cuatro meses pasando de 50,49 euros el megavatio hora que había de precio el 16 de mayo a los 188,18 euros de ayer 16 de septiembre”, ha explicado.



Por otra parte, Antonio González Terol ha pedido a Sánchez que “los costes políticos de la factura de la luz” los asuman los Presupuestos Generales del Estado y no los ciudadanos y que, ya que ha copiado alguna propuesta del PP, “que nos plagie todo y lo haga bien”.



Asimismo ha planteado la alternativa y el proyecto de libertad y baja fiscalidad del PP, que está funcionando en Andalucía, en la provincia y en la ciudad de Almería.



Por último el vicesecretario de Territorial del PP ha preguntado al jefe del Ejecutivo si tanto valen cinco abstenciones de Bildu para hacerle presidente “como para que pierda la dignidad, acercando a presos etarras, entregando las almas, memoria y justicia de las víctimas del terrorismo”.



Por su parte, el secretario general del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado que la abusiva tarifa de la luz que el Gobierno nos está obligando a pagar a todos los españoles no es una cuestión ideológica, ni de cuota, ni de género, sino que es “una realidad diaria, que está lastrando la economía del día a día de todos los almerienses, que está retrasando la salida de la crisis y que, de no cambiar radicalmente la situación, va a suponer la puntilla para muchas empresas”.



Fernández-Pacheco ha afirmado que la situación de la factura de la luz, fruto de la inoperancia y la pasividad del Gobierno del PSOE, demuestra una vez más que España necesita un Gobierno que sepa gestionar.



“Cuando estaban en la oposición, Sánchez y sus socios pedían minutos de silencio por las víctimas de la pobreza energética. Venían a acabar con la pobreza energética y han acabado convirtiendo el aire acondicionado en un artículo de lujo”, ha manifestado.



El secretario general del PP ha insistido en que tenemos el Gobierno más caro de la historia y frente a él nosotros hemos presentado alternativas y propuestas que permitirían tener una facturación más justa del consumo eléctrico y una política energética moderna y práctica.



Para finalizar ha hecho una reflexión pidiendo a los almerienses que se imaginen qué estarían diciendo Sánchez y sus socios si esta subida descomunal de la luz estuviera sucediendo con un gobierno del PP.