Níjar prepara los últimos pasos para el Puerto Seco

viernes 17 de septiembre de 2021 , 14:56h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El pleno saca adelante una moción para pedir a la Junta el abono de los 1.422.046,05€ de gasto extraordinario en limpieza de colegios a causa de la Covid







El Ayuntamiento de Níjar ha aprobado en pleno la puesta en marcha del último tramo administrativo para poder iniciar las actuaciones en la zona logística de Níjar que albergará el Puerto Seco. De este modo se da traslado a la Junta de Andalucía de toda la documentación y proyectos redactados para poner en marcha el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria de las infraestructuras comunes al área de reparto en la que se incluye El Puerto Seco. En la misma sesión han sido aprobados puntos que van desde la plena disponibilidad de los terrenos necesarios para construir el carril bici Campohermoso a San Isidro en virtud de las últimas cesiones pendientes de tramitar, la solicitud a la Junta de fondos para cubrir los 1.422.046,05 euros invertidos el pasado curso en el refuerzo de la limpieza de centros escolares a causa de la Covid y a la aprobación de licencias para la instalación de dos nuevas empresas en el municipio.



La alcaldesa, Esperanza Pérez, ha explicado que “pese a lo algunos quieran hacer creer, la inminente llegada del Ave se traduce para Níjar en el inicio de la actividad en torno al Puerto Seco. Con este procedimiento damos por finalizada la parte de proyectos de ordenación que corresponden al Ayuntamiento de cara a poder contar con la autorización ambiental precisa, que permita iniciar las obras de urbanización. No podemos olvidar que el Puerto Seco tiene ya un presupuesto asignado de 40 millones de euros y la garantía del Gobierno de España de ejecutar la conexión con el área logística conforme avance el conjunto del trazado. Ahora, con este paso, estamos al día de la tramitación que nos corresponde y predispuestos a seguir por donde podamos ayudar para acelerar cualquier proceso necesario”, afirma la alcaldesa.



Con la aprobación en pleno ya se puede remitir la correspondiente solicitud de inicio de procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, acompañada de la documentación legalmente preceptiva, al órgano competente de la Administración Autonómica a los efectos de su admisión y posterior tramitación.



Por vía de urgencia ha sido aprobada la propuesta de la concejalía delegada del área de Fomento y Turismo sobre la declaración de disponibilidad municipal de los terrenos afectados por la ejecución de las obras de “carril ciclopeatonal San Isidro a Campohermoso, fase III”. Con ello el Ayuntamiento de Níjar cuenta con todos los terrenos y la titularidad necesaria para la ocupación de los mismos, e iniciar las obras del carril bici, a raíz de las negociaciones que se han llevado directamente desde la alcaldía para obtener de cada uno de los propietarios afectados la correspondiente cesión, y evitar así en la medida de lo posible los lentos y costosos trámites de expropiación forzosa por el interés público de la obra.



El tercer punto de mayor entidad dentro del pleno ha correspondido a la moción presentada por el grupo municipal del PSOE, para solicitar a la Junta de Andalucía que se haga cargo de los gastos extraordinarios que ha supuesto la puesta en marcha de medidas extraordinarias que garantizaron y garantizarán la seguridad de los escolares durante la pandemia. Estas medidas adicionales de desinfección, entre otras partidas, han supuesto el desembolso de 1.422.046,05 euros en el ejercicio anterior, por lo que la portavoz socialista en Níjar, Yolanda Lozano, ha defendido que “si la Junta de Andalucía ha recibido fondos extraordinarios por parte del Gobierno de España para hacer frente a la pandemia, en concreto este año 2021 un total 2.357 millones de euros del fondo COVID, situándose como la comunidad autonómica que mayor financiación extraordinaria reciba. Es hora de que alivien la carga depositada gratuitamente sobre los Ayuntamientos”, afirmó.



En este mismo apartado la alcaldesa aclaró que “aunque esos gastos no nos corresponden sencillamente los acometeríamos de nuevo una y mil veces si fuese necesario, pero que nosotros tengamos esa capacidad de respuesta y la sensibilidad social necesaria para no dar la espalda a nadie, no exime a una administración como la Junta, que cuenta con recursos suficientes, a cumplir con su obligación y no mermar los presupuestos municipales que tienen que estar para atender las necesidades de todos ciudadanos de Níjar”, afirma la primer edil.



La sesión plenaria también ha servido para aprobar la admisión a trámite de los permisos necesarios para la instalación de dos nuevas empresas en le término municipal. Así, se da luz verde al proyecto de para la realización de centro de clasificación, envasado y comercialización de productos hortofrutícolas, en el paraje La Pared, en Campohermoso, como también sigue adelante un centro de exposición y venta de vehículos fluviales y marítimos, de vela y a motor, industriales y deportivos, en El Nazareno. “Seguimos creciendo y dando respuesta a las necesidades de todo aquel que quiera generar riqueza en el municipio, y prueba de ello es que la capacidad de emprendimiento en Níjar está siendo excepcional tal y como puede verse pleno a pleno desde hace seis años”, concluyó Esperanza Pérez Felices.