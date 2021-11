El PP insta al Gobierno a “dejar de ocultar” la ejecución real de las obras del AVE en Almería

jueves 18 de noviembre de 2021 , 16:06h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Miguel Ángel Castellón recuerda que hace dos meses solicitó en el Congreso documentación sobre las certificaciones de todo lo ejecutado y aún no ha recibido respuesta





El diputado nacional del Partido Popular de Almería Miguel Ángel Castellón ha vuelto a denunciar los retrasos e incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez con el AVE Almería-Murcia y ha criticado la “ocultación de datos” por parte del ejecutivo central relacionados con la ejecución real de las obras en el último año.



Castellón recuerda que el pasado mes de septiembre registró una serie de preguntas en el Congreso solicitando copia de las certificaciones de obra desde junio de 2020 a octubre de 2021, el porcentaje de ejecución de cada tramo y el porcentaje de ejecución previsto según el contrato para cada tramo. Han transcurrido dos meses y ni el Ministerio de Transportes ni ADIF han dado explicaciones, ya no a los diputados del Partido Popular, sino a todos los almerienses que quieren conocer la situación real de las obras del AVE Almería-Murcia.



Por ello espera que la presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez aproveche su visita para dar explicaciones sobre la ocultación de los datos de ejecución real y no venga únicamente a hacerse la foto algo a lo que lamentablemente nos tiene acostumbrados el Gobierno del Partido Socialista. “Mucha propaganda y poca ejecución”, afirma.



El diputado del PP lamenta que la realidad es que “el Gobierno de Pedro Sánchez lleva dos meses ocultando la información porque no quiere que se revele que las obras del AVE han estado totalmente paralizadas en el último año y que ya llevamos tres años en blanco con el Gobierno del PSOE respecto a la Alta Velocidad”.



Miguel Ángel Castellón espera que María Luisa Domínguez sea clara y con datos reales, a los que ella sí tiene acceso, explique cuánto han avanzado las obras en los últimos meses en Almería.



“Los almerienses ya no se creen ni las fotos ni los eslóganes del Gobierno y esperan que por una vez alguien del ejecutivo sea capaz de poner sobre la mesa documentos oficiales que demuestren que las obras van a un buen ritmo como asegura el ejecutivo, en caso contrario estaríamos ante un engaño más del Partido Socialista a la provincia de Almería”, subraya.





Línea ferroviaria Almería-Granada

Por otra parte, el diputado del PP aprovecha la visita mañana de la presidenta de ADIF para pedirle explicaciones sobre por qué en los Presupuestos Generales del Estado no se ha dotado ni un solo euro para mejorar la línea ferroviaria entre Almería y Granada, que no solo forma parte del Corredor Mediterráneo, sino que contiene unas deficiencias propias de otra época.



Además manifiesta que Almería no puede desaprovechar que el AVE ya está en Granada para acortar los tiempos de desplazamiento con Madrid, igual que tampoco podemos desaprovechar los Fondos de Recuperación y Resilencia para acometer las obras e infraestructuras que por disponibilidad presupuestaria no se han podido ejecutar hasta la fecha.



“Sería imperdonable que la lluvia de millones europea pase de largo por la provincia como consecuencia del nulo compromiso del PSOE y Pedro Sánchez con Almería”, concluye.