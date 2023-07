Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Solo el PSOE confía en que el AVE esté en Almería en 2026

miércoles 12 de julio de 2023 , 16:21h

Este miércoles, los candidatos al Congreso de los diferentes partidos de Almería han debatido sobre las infraestructuras ferroviarias de la provincia en relación a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Desde el PSOE se ha destacado el compromiso de hacer que el AVE llegue a la capital en 2026, mientras que tanto el PP como Vox han criticado la falta de inversión por parte del actual Ejecutivo.

Antonio Hernando, el cabeza de lista de los socialistas almerienses, ha destacado que su partido es el único comprometido en su programa electoral a llevar el AVE a la provincia en 2026. Antes de participar en el debate organizado por la Mesa en Defensa del Ferrocarril, Hernando ha señalado la página exacta donde se encuentra dicho "compromiso definitivo".

En relación a las infraestructuras ferroviarias pendientes de ejecutar, Hernando ha manifestado que es importante no solo para el turismo, sino también para el transporte de mercancías. El objetivo de estas infraestructuras es mejorar la competitividad de todos los sectores productivos, especialmente el agroalimentario.

Por lo tanto, desde el PSOE se le está dando una gran importancia a esta cuestión. Hernando ha asegurado que el PSOE garantiza la llegada del AVE a Almería en 2026 tanto en su programa electoral como por la gestión realizada por el Gobierno. Además, ha expresado su preocupación por la intención de la oposición, tanto del PP como de Vox, de derogar medidas implementadas por el Ejecutivo progresista, incluyendo la alta velocidad. En referencia al periodo de Gobierno con Mariano Rajoy, Hernando ha afirmado que Almería no avanza si se frena el desarrollo de las obras del AVE y ha recordado la experiencia previa durante los años 2011 a 2018 en los que la alta velocidad quedó paralizada.

"Si los españoles y almerienses confían mayoritariamente en Alberto Núñez Feijóo el 23J, la próxima legislatura será la del AVE a Almería", declaró Rafael Hernando, candidato del PP al Congreso. Según él, los últimos cinco años han sido una gran mentira, ya que de los más de 1.250 millones presupuestados por el Gobierno de Pedro Sánchez, apenas se han invertido 240 millones de euros. Hernando acusó a la ministra de Transportes de volver a engañar a los ciudadanos con la fecha de finalización de las obras.

Además, afirmó que en los presupuestos presentados por el Gobierno para 2023, se excluyen 800 millones de euros destinados a Almería. "Venir a Almería a seguir contando mentiras me parece una falta de respeto hacia los almerienses. Hay que impulsar las obras del AVE porque son necesarias y eso es lo que vamos a hacer a partir del próximo 23J con un Gobierno del PP y de Feijóo", subrayó. Durante el debate, Hernando recordó que en el año 2021, el PSOE presupuestó 589 millones de euros para invertir en el AVE en la provincia, pero solo se invirtieron 44 millones de euros, según consta en una respuesta parlamentaria.

"Dado el ritmo actual de ejecución de las obras, es evidente que en estos momentos no estamos en condiciones de decir que el AVE va a llegar en 2026 a Almería", añadió al observar que aún falta el soterramiento en Lorca. Hernando también destacó que además del AVE, el PP apuesta por recuperar y mejorar las conexiones con Granada, Sevilla y el resto de España. "La elección es si los españoles quieren que siga al frente del timón un Gobierno 'sanchista', con un presidente más débil, dependiente de los socios de esta legislatura, más envalentonados diciendo que van a subir el precio de su apoyo, o si, por el contrario, prefieren que les dirija un Gobierno con una mayoría amplia del PP", ofreció.

Rodrigo Alonso, el 'número 2' de Vox al Congreso por Almería, ha destacado la importancia de que la provincia cuente con un "compromiso político sólido para finalizar proyectos que llevan años siendo prometidos pero que aún no se han llevado a cabo", como es el caso del AVE. Alonso ha censurado la actitud del PSOE, afirmando que "no puede pretender dar lecciones a nadie cuando es el primero en no cumplir sus compromisos con Almería" y actuando "como si fuera un partido recién formado", a pesar de haber gobernado tanto en la Junta de Andalucía como en el Gobierno nacional, sin llevar a cabo infraestructuras importantes como las canalizaciones de la presa de Rules y la desaladora el Bajo Almanzora.

Además, ha añadido que es necesario tomar decisiones políticas para llevar a cabo estas obras y desarrollar una red ferroviaria que beneficie principalmente a las zonas rurales y permita una mayor cohesión territorial. Por último, ha expresado sus "serias dudas" acerca de que el AVE llegue a Almería en 2026.