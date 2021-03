Economía El presidente de la Cámara califica de "excelente noticia" el desbloqueo del AVE en Lorca viernes 05 de marzo de 2021 , 12:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



El desbloqueo del tramo del AVE a su paso por Lorca publicado ayer en el BOE supone un avance significativo para el desarrollo del proyecto en la provincia de Almería. Para el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, supone una excelente noticia: “para Almería es fundamental que se desbloqueen los proyectos en Lorca porque nos permite ir avanzando en el tramo pendiente entre Lorca y Pulpí. “Éste ha sido el principal caballo de batalla en nuestras reivindicaciones y demandas a Fomento en este último año y por fin, puede dejar de estar en vía muerta y empezar a coger forma”.



Para Parra este paso dado por el ministerio de Fomento que dirige José Luis Ábalos es motivo para mejorar las expectativas sobre la evolución de las obras; “cada publicación el BOE sobre AVE es un motivo para confiar en el cumplimiento de los compromisos que ha ido asumiendo el Gobierno central”. En ese sentido, ha querido poner en valor el trabajo de todas las personas que, cada una desde su responsabilidad, se implican desde Almería para que anuncios como éste lleguen a buen fin”. Desbloqueado el proyecto de soterramiento en Lorca y que era uno de los principales escollos para avanzar en las obras hacia Almería, el presidente de la Cámara confía en que se sigan sucediendo los avances y se vaya aumentando el ritmo de los trabajos”. Y ha vuelto a insistir en el compromiso de los empresarios con las infraestructuras “para que Almería no se pare”.



El presidente de la institución empresarial considera que para la provincia de Almería “es clave que Gobierno central y Adif apuesten por avanzar en las decisiones, en la gestión de los proyectos y en dar el mayor ritmo posible a las obras en marcha,; tenemos poder empezar ver definitivamente la luz al final del túnel”, ha añadido. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.