Extinguido el PERI de San Cristóbal entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía

viernes 05 de febrero de 2021 , 20:08h

La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, reitera el interés del Consistorio para adquirir cuatro de las cinco parcelas propiedad de AVRA para la promoción de vivienda pública de alquiler