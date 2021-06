El PP recoge firmas en Almería contra el indulto a los presos del "process"

lunes 07 de junio de 2021 , 14:48h

El PSOE de Almería se tendrá que pronunciar apoyando o votando en contra de las mociones que se presentarán en Ayuntamientos y en la Diputación Provincial





El presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, y el secretario general, Javier A. García, junto a diputados nacionales Miguel Ángel Castellón y Juan José Matarí, el senador Luis Rogelio Rodríguez, los parlamentarios andaluces Ramón Herrera y Rosalía Espinosa, las Consejeras de Agricultura y de Cultura de la Junta de Andalucía Carmen Crespo y Patricia del Pozo, la Delegada del Gobierno Andaluz en Almería, Maribel Sánchez, y las delegadas de Agricultura y Cultura Aránzazu Martín y Eloisa Cabrera, han participado esta mañana en una recogida de firmas contra los indultos que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez pretende conceder a los condenados del Proces.



Amat ha dado las gracias a todos los almerienses que se están acercando a las mesas que el PP ha colocado en diferentes puntos de la provincia y ha lamentado que tengamos un presidente del Gobierno al que le da igual gobernar de espaldas a la sociedad si eso sacia su ambición de seguir en el poder, aunque sea a costa de traicionar a sus propios votantes.



“No es justo que a personas que quieren romper España y que no se arrepienten de lo que han hecho se les conceda un indulto con el único fin de permanecer en el poder. Lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno es trabajar para que España sea única, grande, fuerte y sin divisiones”, ha manifestado.



Por su parte el secretario general del PP de Almería, Javier A. García, ha destacado que defender un país significa defender la creación de empleo, la sanidad, la educación, la igualdad de oportunidades, la cohesión territorial y hacer valer la separación de poderes, por ello ha afirmado que “no puede ser que la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Supremo, los jueces y toda la sociedad quieran que las personas que han intentado romper el Estado y la unidad nacional cumplan su condena y que Pedro Sánchez, simplemente por intereses políticos, intente conceder unos indultos en lugar de respaldar la Constitución y el ordenamiento jurídico español”.



Javier A. García ha dejado claro que “desde Almería no vamos a permitir que se juegue con los intereses de los almerienses simplemente porque un señor quiera estar en el poder”.



El secretario general del PP ha insistido en que lo que se pretende con esta recogida de firmas es “que se cumplan las penas por los delitos tan graves que se han cometido”. Además ha recordado que el PP de Almería va a presentar mociones en todos los Ayuntamientos y en la Diputación Provincial para que el PSOE de Almería se pronuncie y diga si está de acuerdo en que se indulte a personas que han querido romper España.



“Queremos que predomine el interés general de los almerienses frente al interés particular de unos pocos”, ha manifestado.



Por último, el diputado nacional Miguel Ángel Castellón ha destacado que “el PP de Almería está totalmente en contra de que se utilice el indulto para pagar un precio político”.



Castellón ha criticado que Pedro Sánchez esté dispuesto a todo, incluso mercadear con la unidad de España la seguridad jurídica, y ha calificado de gravísimo que se utilicen los indultos para personas que no reúnen los requisitos para ser indultados porque a día de hoy siguen diciendo que volverían a cometer los delitos por los que fueron juzgados y condenados.



“Pedro Sánchez está haciendo un uso ilegítimo e ilegal de un arma jurídica como es el indulto para utilizarlo en beneficio propio y hoy con esta recogida de firmas estamos dando voz a los almerienses para que manifiesten su opinión en contra de lo que pretende el presidente del Gobierno”, concluye.