El PP resalta de su candidatura que "Estos hombres y mujeres están comprometidos con Almería"

jueves 19 de mayo de 2022 , 21:16h

El Partido Popular de Almería ha presentado esta tarde la candidatura con la que concurrirá a las próximas Elecciones Autonómicas del 19-J, una candidatura que según ha explicado el presidente del PP, Javier A. García, es “la que mejor conoce la provincia de Almería de todas las que se presentan a estos comicios, la que mejor conoce los problemas, las inquietudes, las ilusiones, los proyectos que tienen los almerienses y una que viene avalada por la experiencia y por tener los pies en la tierra”.

El presidente del PP ha subrayado que la lista popular está encabezada por la “mejor persona para representar los intereses de Almería en el Parlamento Andaluz, Carmen Crespo”, de la que ha destacado también que es “la mejor consejera que ha tenido Agricultura y Andalucía en toda su historia”.

“Estas mujeres y hombres se presentan ante los almerienses con el aval de los deberes bien hechos. Nunca antes se había hecho tanto en tan poco tiempo por Almería y eso lo ha logrado Juanma Moreno. Estos candidatos son los representantes de las políticas de Juanma Moreno y siempre van a anteponer los intereses de nuestra tierra a los intereses del PP, por ello, darles la oportunidad a estas personas significa que Almería progrese y despegue porque van a estar pendientes al 100% de lo que necesita nuestra tierra”, ha afirmado.

Javier A. García ha insistido también en que la candidatura del PP es “la que más se parece a los almerienses” y se presenta a estos comicios “con la cabeza muy alta porque representa el proyecto de Juanma Moreno que ha apostado por Almería y ha invertido en nuestra tierra como nunca antes se había hecho”.

“Estos hombres y mujeres quieren que haya más kilómetros en la provincia de Almería, más centros de salud, más colegios, más institutos, que invirtamos más en atención social, que sigamos la senda que empezó Juanma Moreno poniendo a Almería en el centro de sus políticas a nivel autonómico”, ha subrayado.

Finalmente, Javier A. García ha señalado que “nosotros somos los representantes de los almerienses” y ha apelado a la confianza de aquellos que hayan votado a otra opción política y nunca lo hayan hecho al PP.

“Les pedimos que nos presten su confianza porque no vamos a fallar. Estos hombres y mujeres están comprometidos con Almería y les avala la gestión del mejor presidente que nunca antes ha tenido Andalucía como es Juanma Moreno”, ha concluido.

CARMEN CRESPO

La candidata número 1 del PP al Parlamento Andaluz ha afirmado que la candidatura que encabeza está formada por “personas valientes que reflejan el carácter del almeriense, de no dejarse vencer por nada, luchar a pesar de las adversidades y pelear por nuestra tierra con mucho amor propio por Almería”.

Carmen Crespo ha señalado que en estos días de precampaña y campaña el PP tiene mucho que decir y explicar de los tres años y medio en los que el Gobierno del cambio ha trabajado por todos los almerienses.

“El Gobierno de Juanma Moreno ha puesto a Almería en el centro de las políticas de Andalucía y ha hecho que nos olvidemos de la provincia arrinconada por los socialistas, que en estos momentos son seña de identidad del pasado, mientras que el presente y el futuro está escrito con las letras Partido Popular de Andalucía y Almería”, ha subrayado.

La candidata número 1 ha recordado algunos de los compromisos cumplidos del Gobierno andaluz con la provincia de Almería, como su apuesta por los agricultores, la bajada masiva de impuestos empezando por el de Sucesiones y Donaciones que ha permitido a los agricultores hacer el relevo generacional en el campo de Almería. Además, ha destacado que el Gobierno andaluz ha sido muy municipalista y ha señalado que tal y como ya ha explicado Juanma Moreno se va a trabajar para “llevar a cabo una segunda bajada masiva de impuestos si tenemos el apoyo de los almerienses”.

Carmen Crespo ha afirmado que “mientras el Gobierno de Juanma Moreno hace los deberes, el Gobierno de España no responde como debería”, por ello ha pedido que se acompase la bajada de impuestos del Gobierno Andaluz con una llevada a cabo por el Gobierno central. Seguidamente le ha solicitado al Gobierno de España que ponga en marcha la doble tarifa eléctrica para los regantes y baje el precio del agua desalada así como el IVA de lo insumos a los agricultores.

En su intervención, la candidata del PP ha calificado esta legislatura como “la del agua” y ha recordado que en Almería se han invertido 152 millones de euros para dar posibilidades a los agricultores y regantes, a los municipios y para apostar por la depuración y las aguas regeneradas. En esta materia ha vuelto a exigir una vez al Gobierno central que lleve a cabo cuanto antes las obras de interés del Estado en la provincia que son absolutamente necesarias para los agricultores y para el abastecimiento.

“Ya que no hacen inversiones, que no nos quiten lo que ya tenemos y que no resten posibilidades al Tajo-Segura, a 120.000 habitantes del norte de la provincia y a 20.000 agricultores. Si no quieren darnos nada, que al menos no nos quiten nada”, ha subrayado.

Finalmente ha señalado que el PP se presenta a estas elecciones con “el aval del trabajo bien hecho y con ideas para seguir avanzando y diciéndoles a los almerienses que queremos seguir y no retroceder al pasado”.

RAMÓN FERNÁNDEZ-PACHECO

El secretario general del PP de Almería y alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado que la candidatura del PP no necesita ser presentada porque “el PP de Almería presenta para las elecciones un conjunto de mujeres y hombres conocidos por la sociedad almeriense y que conocen cada uno de los territorios que integra la provincia de Almería”.

Fernández-Pacheco ha resaltado el carácter de unidad que ha presidido la elaboración de este “equipazo” con el objetivo de que Almería vuelva a ser “referente en cuanto al respaldo mayoritario que las candidaturas del PP siempre han tenido entre los almerienses”.

“Nos presentamos con la carta de la gestión que se ha llevado a cabo al frente del gobierno de la Junta en los últimos tres años y medio, un Gobierno moderado, centrista y que ha estado siempre abierto a la sociedad y a pie de calle cercano a la realidad de los andaluces”, ha subrayado.

Finalmente se ha mostrado convencido de que “el apoyo de los almerienses el próximo día 19-J será clave para que Juanma Moreno alcance la mayoría social suficiente que nos permita encarar la próxima legislatura en el Parlamento con tranquilidad, con la serenidad necesaria para que el Gobierno del cambio siga echando raíces y todas la mejoras que ha puesto a disposición de las familias andaluzas no se paren y Andalucía continúe avanzando”.